Enyhén erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Erősödött, de nem eléggé a forint az euróval szemben
Az euró röviddel hét óra előtt 391,43 forinton állt, alacsonyabban a kedd esti 392,46 forintnál. A dollár jegyzése 338,31 forintról 336,89 forintra gyengült, a svájci franké pedig 422,07 forintról 421,07 forintra süllyedt.
Az euró 1,1619 dollárra erősödött a kedd esti 1,1604 dollárról.
