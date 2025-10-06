Erősödött a Tisza a pártválasztók körében, a „Zsolti-bácsi” botrány miatt többen szavaznának

A Republikon Intézet (RI) szerint a szeptember érdekes hónap volt a pártpreferenciák szempontjából. 5 százalékponttal növekedett a biztos szavazók aránya, miközben ugyanennyivel nőtt a bizonytalan választók aránya is.

„Többen mennének el szavazni, mint korábban, de kevesebben biztosak abban, hogy melyik pártra szavaznának”

– állítja a szeptember végén gyűjtött adatokra hivatkozva az intézet. Emiatt az előző hónaphoz képest némileg átalakult mind a biztos szavazók, mind a pártválasztók csoportjának összetétele. Szerintük ennek oka, hogy a Fidesz a „Tisza-adó” kampánnyal egészpályás letámadásba kezdett, míg a „Zsolti bácsi” botrány és a tovább gördülő Hatvanpuszta-ügy a kormánypártokat rázta meg. Úgy vélik, ezek a témák alkalmasak a választók mozgósítására, de a pártszavazók elbizonytalanítására is.

„Ezzel együtt is megszilárdulni látszik a pártrendszer, a Tisza hosszú hónapok óta szemmel látható előnnyel vezet a Fidesz-KDNP előtt, a kormánypártok nyári lendülete nem volt elegendő ahhoz, hogy megszorongassa Magyar Péteréket, de a Fidesz-KDNP körüli folyamatos botrányok sem igazán tépázták meg a regnáló pártszövetség támogatottságát”

– írja elemzésében a Republikon.

A két nagy párt mögött az RI szerint a Mi Hazánk az egyetlen stabil bejutó, a DK és a Kutyapárt a parlamenti bejutási küszöb körül mozognak az elmúlt hónapokban, a Kutyapárt inkább stagnál, a DK legújabban némileg gyengült.