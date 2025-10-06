Erősödött a Tisza a pártválasztók körében, a „Zsolti-bácsi” botrány miatt többen szavaznának

Szeptemberben is maradt a stabil különbség a Tisza és a Fidesz között. Egyre többen mennének el szavazni, de ezzel együtt nőtt a bizonytalanok aránya a Republikon Intézet felmérése szerint.
A Republikon Intézet (RI) szerint a szeptember érdekes hónap volt a pártpreferenciák szempontjából. 5 százalékponttal növekedett a biztos szavazók aránya, miközben ugyanennyivel nőtt a bizonytalan választók aránya is.
„Többen mennének el szavazni, mint korábban, de kevesebben biztosak abban, hogy melyik pártra szavaznának”
– állítja a szeptember végén gyűjtött adatokra hivatkozva az intézet. Emiatt az előző hónaphoz képest némileg átalakult mind a biztos szavazók, mind a pártválasztók csoportjának összetétele. Szerintük ennek oka, hogy a Fidesz a „Tisza-adó” kampánnyal egészpályás letámadásba kezdett, míg a „Zsolti bácsi” botrány és a tovább gördülő Hatvanpuszta-ügy a kormánypártokat rázta meg. Úgy vélik, ezek a témák alkalmasak a választók mozgósítására, de a pártszavazók elbizonytalanítására is.
„Ezzel együtt is megszilárdulni látszik a pártrendszer, a Tisza hosszú hónapok óta szemmel látható előnnyel vezet a Fidesz-KDNP előtt, a kormánypártok nyári lendülete nem volt elegendő ahhoz, hogy megszorongassa Magyar Péteréket, de a Fidesz-KDNP körüli folyamatos botrányok sem igazán tépázták meg a regnáló pártszövetség támogatottságát”
– írja elemzésében a Republikon.
A két nagy párt mögött az RI szerint a Mi Hazánk az egyetlen stabil bejutó, a DK és a Kutyapárt a parlamenti bejutási küszöb körül mozognak az elmúlt hónapokban, a Kutyapárt inkább stagnál, a DK legújabban némileg gyengült.
A pártválasztók körében erősödött a Tisza
Szeptember végén a Tisza párt 5 százalékponttal vezet a Fidesz-KDNP előtt a teljes népességben, 30-25 az állás. A pártválasztók körében 6, a biztos szavazó pártválasztók körében 8 százalékponttal vezet Magyar Péter pártja, miután hibahatáron belül erősödni tudott.
A pártválasztók körében 41-35, a biztos szavazó pártválasztóknál 43-35 az állás a Tisza javára.
Továbbra is a Mi Hazánk a harmadik legerősebb párt, a teljes népesség körében 1 százalékpontot esett vissza, 5 százalék szavazna a pártra. A Pártválasztók és biztos szavazó pártválasztók körében változatlanul 8-8 százalék támogatottsággal bír, így bejutna a parlamentbe.
A DK támogatottsága némileg csökkent szeptemberben, a teljes népességben 1 százalékponttal, a pártválasztók és a biztos szavazók körében 2-2 százalékponttal. Jelenleg a teljes népesség 4, a pártválasztók és biztos szavazók 5-5 százaléka szavazna Dobrev Klára pártjára, éppen a parlamenti küszöböt éri a párt támogatottsága.
A Kutyapárt támogatottsága változatlan nyár óta, a teljes népesség 4, a pártválasztók 6, a biztos szavazó pártválasztók 5 százaléka szavazna az MKKP-ra, a legújabb adatok szerint épphogy bejutnának a parlamentbe.
A kisebb pártok támogatottsága érdemben nem változott.
