Erika Kirk lett a meggyilkolt Charlie Kirk utóda a Turnin Point USA élén

Erika Kirk, az özvegy lett a meggyilkolt Charlie Kirk utóda a Turning Point USA (TPUSA) amerikai konzervatív szervezet élén – ezt a 2012-ben Charlie Kirk által alapított szervezet jelentette be csütörtökön.

Az igazgatóság közösségi médiában megjelent közleménye szerint Charlie Kirk korábban több vezetőségi tagnak is kifejtette, hogy halála esetén azt szeretné, ha felesége venné át az irányítást. „Charlie felkészített mindnyájunkat egy ilyen pillanatra, mint ez. Fáradhatatlanul dolgozott azon, hogy biztosítsa a Turning Point USA túlélését a legnagyobb megpróbáltatások idején is. Most nagy büszkeséggel jelentjük be Erika Kirköt, mint új ügyvezetőigazgatót és a Turning Point USA igazgatóságának elnökét” – olvasható.

Charlie Kirk konzervatív aktivista és közéleti személyiség szeptember 10-én Utah államban, a Utah Valley Egyetemen vált halálos merénylet áldozatává. A politikai gyilkosságot a feltételezések szerint a 22 éves Tyler Robinson követte el, akit a konzervatív személyiség iránti gyűlölete motivált.

A TPUSA szerdai közlése szerint az alapító halála óta az Egyesült Államokban már több mint 54 ezer helyről jelentkeztek fiatalok helyi szervezetek megalapításának szándékával.

A Turning Point USA célja, hogy bátorítsa a fiatalokat véleményük szabad kifejtésére és a vitára politikai kérdésekben.

