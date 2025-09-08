Külföld

ENSZ: tízezreket sújtott az afganisztáni földrengés

MTI

Mintegy 84 ezer embert sújtott a pusztító afganisztáni földrengés az ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatalának (OCHA) hétfőn közzé tett összegzése szerint.

Az Egészségügyi Világszervezet csaknem 6800 összeomlott házról számolt be, míg az országot irányító radikális iszlamista tálibok és a Vörös Félhold mintegy 2200 halottról és 3600-nál is több sérültről számolt be az egy hete történt 6-os erősségű földmozgást és a több utórengést követően.

Christina Ihle, a helyben segítséget nyújtó, hamburgi székhelyű Afgán Nőegylet vezetője drámaiként jellemezte a katasztrófa sújtotta területeken kialakult állapotokat. Mint mondta, számos út továbbra is járhatatlan a földomlások miatt, ami nagyban megnehezíti a segélyszállítmányok célba juttatását.

Ihle ugyanakkor nem erősítette meg azokat a sajtóhíreket, miszerint a mentőegységek a nőket és lányokat a tálibok állítólagos előírásai miatt a romok alatt hagynák. Inkább arról van szó, hogy a nőket, gyermekeket és időseket célzottan evakuálják, míg a férfiak egy része segít az eltűnt hozzátartozók keresésében – fűzte hozzá.

