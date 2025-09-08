ENSZ: tízezreket sújtott az afganisztáni földrengés

Az Egészségügyi Világszervezet csaknem 6800 összeomlott házról számolt be, míg az országot irányító radikális iszlamista tálibok és a Vörös Félhold mintegy 2200 halottról és 3600-nál is több sérültről számolt be az egy hete történt 6-os erősségű földmozgást és a több utórengést követően.

Christina Ihle, a helyben segítséget nyújtó, hamburgi székhelyű Afgán Nőegylet vezetője drámaiként jellemezte a katasztrófa sújtotta területeken kialakult állapotokat. Mint mondta, számos út továbbra is járhatatlan a földomlások miatt, ami nagyban megnehezíti a segélyszállítmányok célba juttatását.

Ihle ugyanakkor nem erősítette meg azokat a sajtóhíreket, miszerint a mentőegységek a nőket és lányokat a tálibok állítólagos előírásai miatt a romok alatt hagynák. Inkább arról van szó, hogy a nőket, gyermekeket és időseket célzottan evakuálják, míg a férfiak egy része segít az eltűnt hozzátartozók keresésében – fűzte hozzá.