ENSZ: óriási feladatot jelent a humanitárius segélyek Gázavárosba juttatása

Tom Fletcher a sajtónak nyilatkozva azt is elmondta: „megdöbbentette, hogy az övezetben körülbelül nyolc hónappal ezelőtt tett látogatása óta Gázaváros nagy része a földdel vált egyenlővé, miután a korábban ott álló épületek nagy része romba dőlt”.

Hozzátette, hogy az ENSZ egy „átfogó, 60 napos tervet dolgozott ki a gázai élelmiszerkészletek növelésére, napi egymillió ételadag kiosztására, az egészségügyi szektor újjáépítésének megkezdésére, a téli időszakra szánt sátrak felállítására és több százezer gyerek rendszeres iskolába szállítására”.

Az ENSZ Élelmezési Világprogramja (WFP) pénteken szólította fel Izraelt az összes általa ellenőrzött palesztin határátkelőhely megnyitására annak érdekében, hogy „élelemmel láthassák el az övezetet”.

Az egyiptomi Sarm es-Sejkben hétfőn aláírt, a gázai tűzszünetről szóló megállapodás szerint az egyezmény hatályba lépése után azonnal be kell engedni a Gázai övezetbe a humanitárius segélyszállítmányokat; míg a megállapodás későbbi, még további tárgyalásokat igénylő szakaszai a Hamász iszlamista terrorszervezet leszerelését és fegyvereseinek amnesztiáját vagy száműzetését, valamint az izraeli kivonulás folytatását írják elő.

Az AFP hírügynökség információi szerint a Gázai övezet nagy részén mentőalakulatok dolgoznak a romok alatt lévő palesztin holttestek kiemelésén, miközben a Hamász is próbálja felleni az izraeli túszok földi maradványait, amelyeket a tűzszüneti megállapodás részeként át kell adnia a Nemzetközi Vöröskeresztnek.

Az AFP egy magas rangú török tisztviselőtől úgy értesült, hogy pénteken megérkezett az egyiptomi határra és az övezet területére való bebocsátásra vár a török katasztrófavédelem 81 fős csapata, az Afad, amely az izraeli és palesztin holttestek keresése céljából utazott a helyszínre.

A Gázai övezeti polgári védelem szerint a fegyverszünet kezdete óta „több mint 280 palesztin ember holttestét találták meg a romok alatt”, a helyi hatóságok becslése szerint pedig mintegy 10 ezer további holttest lehet még mindig a romok között.