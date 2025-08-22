Azonnali sürgősségi intézkedések bevezetésére szólított fel a Gázai övezetben csütörtökön Philippe Lazzarini, az ENSZ palesztinokat segélyező szervezetének (UNRWA) vezetője, aki szerint a gyors intézkedések elmaradása esetén „sok alultáplált gyermek fog meghalni” a Gázaváros ellen készülő izraeli katonai művelet során.
ENSZ-főbiztos: sürgős intézkedésekre van szükség a Gázai övezetben a gyermekek védelme érdekében
Philippe Lazzarini egy genfi sajtótájékoztatón közölte: adataik szerint március óta hatszorosára nőtt az alultáplált gyermekek száma a Gázai övezetben. „Egy rendkívül legyengült lakosságról beszélünk, amely most egy újabb nagyszabású katonai akcióval néz szembe” – mondta . Hozzátette: sokan nem lesznek elég erősek ahhoz, hogy ismét elköltözzenek, az alultáplált gyerekek közül pedig „sokan nem fogják túlélni”.
A főbiztos szerint az övezetben kialakult éhínség nem természetes folyamat eredménye. „Ez mesterségesen létrehozott válság. Szándékos. Az élelmet háborús fegyverként használják” – fogalmazott.
