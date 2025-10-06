Elszabadult oroszlán támadt egy kisfiúra Thaiföldön

A magánkézben tartott ragadozó a tájékoztatás szerint a nyugati Kancsanaburi tartományban egy utcán támadt rá a fiatalra, akit sérülésekkel kórházba kellett szállítani.

Az oroszlán gazdáját most pénzbírság és akár fél évig terjedő börtönbüntetés fenyegeti.

A nőstény oroszlánt a hatóságok befogták.

Thaiföldön törvényesen tarthatnak az emberek oroszlánokat, és már csaknem 500 példányt tartanak számon állatkertekben, tenyészfarmokon, illetve magánkézben.