Elrabolt, bedrogozott és megerőszakolt egy 12 éves kislány három szlovák férfi Angliában

A 26 éves Kevin Horvath és a 38 éves Ivan Turtak először 2024. augusztus 11-én látták meg az áldozatot egy doveri szupermarket parkolójában, akkor arra biztatták a kislányt, hogy szálljon be a járművükbe, egy lakókocsiba. Ezt követően drogot – metamfetamint és amfetamint – adta be az áldozatnak, mielőtt megerőszakolták. A szexuális bántalmazáshoz csatlakozott a 27 éves Ernest Gunar is – írja a Sky News alapján az Index.

A lány megpróbáltatásai akkor értek véget, amikor elrablása után, két nappal később sikerült megszöknie.

A három férfit pénteken a Canterbury Koronabíróság börtönbüntetésre ítélte a 12 éves kislány megerőszakolása, valamint számos más szexuális bűncselekmény miatt. A bíró a tárgyalás során elmondta, hogy az áldozatnak még mindig rémálmai vannak, nincsenek barátai, és nem érzi jól magát nagy társaságban.

Horvath és Turtak egyaránt 17 év börtönbüntetést kapott, míg Gunar 19 év börtönbüntetést kapott.

A férfiak alig, vagy egyáltalán nem mutattak megbánást. A bíró elég veszélyesnek ítélte őket ahhoz, hogy meghosszabbított büntetést szabjon ki rájuk. Az elkövetők korábban azzal próbáltak védekezni, hogy az áldozat hazudott az életkoráról, hogy ő 19-20 éves.

A kenti rendőrség tájékoztatása szerint mindhárom férfi szlovák állampolgársággal rendelkezik.