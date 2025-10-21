Elmaradhat a budapesti Trump-Putyin találkozó?

A Fehér Ház egyik tisztviselőjének kijelentései arra utalnak, hogy elmaradhat a közeljövőre tervezett budapesti Trump-Putyin találkozó.

Bár Donald Trump még korábban arról beszélt, hogy a budapesti találkozó két héten belül megvalósulhat, alaposan lehűthette a kedélyeket a keddi Lavrov-Rubio telefonbeszélgetés, aminek a vége az lett, hogy a két külügyminiszter személyes találkozóját sem tartják már szükségesnek.

Azt egyelőre nem tudni, hogy min feneklett meg a két fődiplomata tárgyalása, egy forrás szerint a halasztás azért történt, mert Lavrov más elképzeléseket képvisel az orosz–ukrán háború esetleges befejezését illetően.

Ez természetesen azt jelenti, hogy nemcsak Lavrov gondolkodik máshogy, hanem az orosz vezetés is, testületileg, az élén Vlagyimir Putyinnal.

A hvg.hu szerint a halasztásban az is szerepet játszhat, hogy ha a konfliktust a jelenlegi frontvonalak mentén fagyasztanák be (ezt a tervet dédelgeti most Donald Trump), azt Oroszországban nagyon nehéz volna győzelemként eladni, különösen, ha szembeállítjuk az orosz vezetés által 2022-ben megfogalmazott háborús célokkal.

Szergej Lavrov maga is azt hangsúlyozta hétfőn, hogy Oroszország a tartós békében lenne érdekelt, amit a konfliktus jelenlegi frontvonal mentén való befagyasztása nem tenne lehetővé.