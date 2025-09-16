Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) friss adatai szerint egy gyógyszerrezisztens gombafaj, a Candidozyma auris rohamosan terjed a kontinens egészségügyi intézményeiben.
Ellenálló gombafertőzés terjed Európában
A gomba különösen veszélyes, mert nemcsak a hagyományos kezeléseknek áll ellen, de hosszú ideig képes túlélni különféle felületeken és orvosi eszközökön is. Az elmúlt tíz évben több mint négyezer esetet regisztráltak, és a fertőzések száma évről évre nő.
Járványok és hiányos védekezés
A legtöbb esetet Spanyolországban, Görögországban, Olaszországban, Romániában és Németországban jegyezték fel, míg Cipruson, Franciaországban és ismét Németországban a közelmúltban járványkitöréseket is jelentettek. Az ECDC aggasztónak tartja, hogy a 36 vizsgált ország közül mindössze 17 rendelkezik nemzeti felügyeleti programmal, és csupán 15 dolgozott ki konkrét irányelveket a fertőzés megfékezésére. Ez azt is jelenti, hogy a valós esetszám nagyobb lehet a hivatalos statisztikáknál.
„Szinte endemikus” jelenlét
A gomba ma már egyes kórházakban állandó tényezővé vált.
Európa egyes részein a C. auris annyira elterjedt, hogy szinte endemikusnak számít a kórházi környezetben
– figyelmeztetett Diamantis Plachouras, az ECDC antimikrobiális rezisztencia szakértője. A szakember hangsúlyoztay nem minden hagyományos fertőtlenítőszer képes hatékonyan elpusztítani a kórokozót, vagyis a rendszeres tisztítás önmagában nem elég a megelőzéshez.
A betegek biztonsága forog kockán
A fertőzés tünetei nem mindig jellegzetesek: a láz és hidegrázás mellett attól függően változnak, hogy a gomba a véráramban, a sebekben vagy például a fülben jelenik meg. Emiatt a laboratóriumi diagnosztika kulcsfontosságú a korai felismerésben. A kórokozót először 2009-ben Japánban azonosították, és a tapasztalatok szerint egy országban általában néhány éven belül széles körben elterjed.
Ez nagyon aggasztó, és minden bizonnyal veszélyt jelent a betegek biztonságára az európai kórházakban
– tette hozzá Plachouras.
