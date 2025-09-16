Ellenálló gombafertőzés terjed Európában

A gomba különösen veszélyes, mert nemcsak a hagyományos kezeléseknek áll ellen, de hosszú ideig képes túlélni különféle felületeken és orvosi eszközökön is. Az elmúlt tíz évben több mint négyezer esetet regisztráltak, és a fertőzések száma évről évre nő.

Járványok és hiányos védekezés

A legtöbb esetet Spanyolországban, Görögországban, Olaszországban, Romániában és Németországban jegyezték fel, míg Cipruson, Franciaországban és ismét Németországban a közelmúltban járványkitöréseket is jelentettek. Az ECDC aggasztónak tartja, hogy a 36 vizsgált ország közül mindössze 17 rendelkezik nemzeti felügyeleti programmal, és csupán 15 dolgozott ki konkrét irányelveket a fertőzés megfékezésére. Ez azt is jelenti, hogy a valós esetszám nagyobb lehet a hivatalos statisztikáknál.

„Szinte endemikus” jelenlét

A gomba ma már egyes kórházakban állandó tényezővé vált.

Európa egyes részein a C. auris annyira elterjedt, hogy szinte endemikusnak számít a kórházi környezetben

– figyelmeztetett Diamantis Plachouras, az ECDC antimikrobiális rezisztencia szakértője. A szakember hangsúlyoztay nem minden hagyományos fertőtlenítőszer képes hatékonyan elpusztítani a kórokozót, vagyis a rendszeres tisztítás önmagában nem elég a megelőzéshez.