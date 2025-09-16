Külföld

Ellenálló gombafertőzés terjed Európában

Candidozyma auris
Shutterstock-felvétel
Balaskó Réka

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) friss adatai szerint egy gyógyszerrezisztens gombafaj, a Candidozyma auris rohamosan terjed a kontinens egészségügyi intézményeiben.

A gomba különösen veszélyes, mert nemcsak a hagyományos kezeléseknek áll ellen, de hosszú ideig képes túlélni különféle felületeken és orvosi eszközökön is. Az elmúlt tíz évben több mint négyezer esetet regisztráltak, és a fertőzések száma évről évre nő.

Járványok és hiányos védekezés

A legtöbb esetet Spanyolországban, Görögországban, Olaszországban, Romániában és Németországban jegyezték fel, míg Cipruson, Franciaországban és ismét Németországban a közelmúltban járványkitöréseket is jelentettek. Az ECDC aggasztónak tartja, hogy a 36 vizsgált ország közül mindössze 17 rendelkezik nemzeti felügyeleti programmal, és csupán 15 dolgozott ki konkrét irányelveket a fertőzés megfékezésére. Ez azt is jelenti, hogy a valós esetszám nagyobb lehet a hivatalos statisztikáknál.

„Szinte endemikus” jelenlét

A gomba ma már egyes kórházakban állandó tényezővé vált. 

Európa egyes részein a C. auris annyira elterjedt, hogy szinte endemikusnak számít a kórházi környezetben

 – figyelmeztetett Diamantis Plachouras, az ECDC antimikrobiális rezisztencia szakértője. A szakember hangsúlyozta, hogy nem minden hagyományos fertőtlenítőszer képes hatékonyan elpusztítani a kórokozót, vagyis a rendszeres tisztítás önmagában nem elég a megelőzéshez.

A betegek biztonsága forog kockán

A fertőzés tünetei nem mindig jellegzetesek: a láz és hidegrázás mellett attól függően változnak, hogy a gomba a véráramban, a sebekben vagy például a fülben jelenik meg. Emiatt a laboratóriumi diagnosztika kulcsfontosságú a korai felismerésben. A kórokozót először 2009-ben Japánban azonosították, és a tapasztalatok szerint egy országban általában néhány éven belül széles körben elterjed.

 Ez nagyon aggasztó, és minden bizonnyal veszélyt jelent a betegek biztonságára az európai kórházakban

 – tette hozzá Plachouras.

gombafertőzés
