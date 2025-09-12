Több mint 36 órás keresést követően őrizetbe vették Charlie Kirk feltételezett gyilkosát – jelentette be Donald Trump amerikai elnök. „Nagy bizonyossággal állíthatom, hogy őrizetbe vettük” – fogalmazott az elnök, aki péntek estére ígért további részleteket.
Elfogták Charlie Kirk feltételezett gyilkosát
Amint arról korábban beszámoltunk, a 31 éves konzervatív influenszert szerdán lőtték le előadás közben a Utah Valley Egyetemen. A hatóságok szerint a lövést egy közeli épület tetejéről, mintegy 180 méterről adták le. Kirk a sérüléseibe belehalt.
Az FBI csütörtökön fotókat és videót tett közzé a gyanúsítottról: egy fekete pólót viselő, egyetemista korú férfit láttak a campus tetején menekülni. A nyomozók később azonosították a fegyvert is – egy Mauser vadászpuskát –, amelyet egy erdős területen találtak meg, törölközőbe csavarva.
A hatóságok cipő- és tenyérlenyomatokat is rögzítettek, és több mint 130 bejelentést kaptak a lakosságtól. A nyomozás idején 100 ezer dolláros jutalmat ajánlottak fel a segítségért.
