Elfogták Charlie Kirk feltételezett gyilkosát

Amint arról korábban beszámoltunk, a 31 éves konzervatív influenszert szerdán lőtték le előadás közben a Utah Valley Egyetemen. A hatóságok szerint a lövést egy közeli épület tetejéről, mintegy 180 méterről adták le. Kirk a sérüléseibe belehalt.

Az FBI csütörtökön fotókat és videót tett közzé a gyanúsítottról: egy fekete pólót viselő, egyetemista korú férfit láttak a campus tetején menekülni. A nyomozók később azonosították a fegyvert is – egy Mauser vadászpuskát –, amelyet egy erdős területen találtak meg, törölközőbe csavarva.

A hatóságok cipő- és tenyérlenyomatokat is rögzítettek, és több mint 130 bejelentést kaptak a lakosságtól. A nyomozás idején 100 ezer dolláros jutalmat ajánlottak fel a segítségért.

(Telex)