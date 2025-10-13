Elengedett Izrael 1968 bebörtönzött palesztint

Elengedett Izrael hétfőn a tűzszüneti megállapodás értelmében 1968 bebörtönzött palesztint, a Hamász palesztin terrorszervezet pedig délután átadta két izraeli túsz holttestét a Vöröskereszt képviselőinek, miután az élő túszaikat a nap folyamán már szabadon engedték.
Az izraeli hadsereg szóvivőjének tájékoztatása szerint a Vöröskereszt két koporsót vett át, amelyeket most átadnak a Gázai övezetben lévő izraeli katonáknak. Hozzátette, hogy később két további holttest átadása várható még.
Az első buszok a szabadon engedett palesztinokkal a ciszjordániai Rámalláhba érkeztek meg. Televíziós képsorok szerint röviddel a buszok elindulása előtt az izraeli biztonsági erők egy börtön előtt könnygázt és villanógránátokat vetettek be tömegoszlatásra. Izrael a korábbi fogolyelengedésekhez hasonlóan ez alkalommal is szigorúan megtiltotta az örömünnepségeket.
