Külföld

Elbuktak az új francia kormány elleni bizalmatlansági indítványok

Sébastien Lecornu
TASR/AP-felvétel
feher
MTI

Elbuktak az új francia kormány elleni bizalmatlansági indítványok a csütörtöki szavazáson a Nemzetgyűlésben.

A radikáls baloldali Engedetlen Franciaország által benyújtott javaslat 271 szavaztot kapott, míg a Marine Le Pen által fémjelzett szuverenista jobboldali Nemzeti Tömörülés bizalmatlansági indítványát 144 képviselő támogatta.

A vasárnap kinevezett kormány megbuktatásához legalább 289-re lett volna szükség az 577 fős Nemzetgyűlésben.

Az ellenzéki Szocialista Párt arra kérte 64 fős frakcióját, hogy ne támogassák a bizalmatlansági indítványokat, miután Sébastien Lecornu miniszterelnök kedden elmondott programbeszédében javaslatot tett a 2023-ban parlamenti szavazás nélkül elfogadott nyugdíjreform felfüggesztésére a következő elnökválasztásig.

Sébastien Lecornu
Franciaország
