Egyre jobban terjed a dengue- és a chikungunya-láz

A közlés szerint a dél-ázsiai országban idén több mint 33 800 dengue-láz esetet és 132 halálesetet regisztráltak. Csak szeptember első hetében legalább 10 ember halt meg, és több mint 1500-at vittek kórházba lázzal.

A jelentésből kiderült az is, hogy a chikungunya, amely évekig nem fordult elő, erőteljesen visszatért. Január és július között négy dakkai laboratórium 785 vírusos esetet erősített meg, egyes intézményekben a kimutatási arány meghaladta a 30 százalékot. A kikötővárosban, Csittagongban a hatóságok 24 óra alatt 30 esetet jelentettek, így a városban az idei év összesített száma közel 3 ezerre emelkedett.

A főigazgatóság tájékoztatása szerint a kórházak alig tudnak megbirkózni a helyzettel. A Dakkai Orvostudományi Egyetem Kórházában, az ország legnagyobb állami kórházában a kórtermek túlzsúfoltak, a betegek száma több mint háromszorosa a tervezett befogadóképességnek.

A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a válság tovább mélyülhet, ha nem fokozzák a szúnyogirtási kampányokat.

„A (chikungunya vírusát terjesztő szúnyog) az Aedes albopictus gyorsan alkalmazkodik városainkhoz” – mondta Kabirul Basar, a Dzsahangirnagar Egyetem orvosi entomológusa. „Az építkezéseken, tetőkön és még virágcserepekben is megrekedt víz szaporodási helyekké válik. Ha nem pusztítjuk el szisztematikusan ezeket a élőhelyeket, a dengue- és a chikungunya-láz járványok évről évre csak tovább terjednek” – tette hozzá.

A leghalálosabb év 2023 volt, amikor 1705 halálesetet és több mint 321 000 fertőzést jelentettek dengue-láz miatt.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a dengue-lázat az egyik leggyorsabban terjedő globális fenyegetésként jelölte meg, amelyet az éghajlatváltozás és a városi zsúfoltság tovább súlyosbít. A WHO a figyelmeztető jelek – hasi fájdalom, hányás, vérzés vagy csökkent vizeletürítés – korai felismerését tanácsolja, és óva int a nem szteroid gyulladáscsökkentők vagy szteroidok vírusos láz esetén történő helytelen használatától.