Egyiptomba érkezett a Hamász tárgyalóküldöttsége

A közlés szerint a Halíl el-Hajja főtárgyaló vezette küldöttség „közvetett” tárgyalásokat folytat Izraellel, és ezek központjában a tűzszünethez kapcsolódó kérdések, az izraeli erők Gázából történő kivonulása és a fogolycsere állnak majd.

A főtárgyaló most először kapcsolódik be az egyeztetésekbe szeptember eleje óta, amikor az izraeli hadsereg célzott csapást mért a Hamász katari központjára.

A Hamász megerősítette azt is, hogy megállapodásra kíván jutni a gázai fegyveres konfliktus lezárásának érdekében.

A tárgyalásokba az Egyesült Államok is bekapcsolódik, középpontjukban Donald Trump amerikai elnök béketerve áll.