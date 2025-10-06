Egyiptomba érkezett a Hamász tárgyalóküldöttsége

Külföld

Egyiptomba érkezett a Hamász palesztin iszlamista szervezet delegációja, amely az izraeli kormányzat képviselőivel folytat majd tárgyalásokat a gázai békemegállapodás részleteiről – közölte a palesztin szervezet.

A közlés szerint a Halíl el-Hajja főtárgyaló vezette küldöttség „közvetett” tárgyalásokat folytat Izraellel, és ezek központjában a tűzszünethez kapcsolódó kérdések, az izraeli erők Gázából történő kivonulása és a fogolycsere állnak majd.

A főtárgyaló most először kapcsolódik be az egyeztetésekbe szeptember eleje óta, amikor az izraeli hadsereg célzott csapást mért a Hamász katari központjára.

A Hamász megerősítette azt is, hogy megállapodásra kíván jutni a gázai fegyveres konfliktus lezárásának érdekében.

A tárgyalásokba az Egyesült Államok is bekapcsolódik, középpontjukban Donald Trump amerikai elnök béketerve áll.

