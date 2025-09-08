Egy Donyeck megyei település visszafoglalásáról tett jelentést az ukrán vezérkar

„A 425. különálló rohamezrednek köszönhetően teljes ellenőrzés alá került a Donyeck megyében található Zaricsne falu” – számolt be a kijevi katonai vezetés. A vezérkar egy rövid videót is közzétett, amelyen egy szinte teljesen romba dőlt épületen ukrán zászló lobog.

A Donyeck megyei ügyészség a Facebookon közölte, hogy két ember életét vesztette, további kettő pedig megsebesült egy orosz dróntámadás következtében a régióban lévő Novodonecke településen. A közlemény szerint hétfőre virradó éjjel az orosz erők Gerany–2 típusú kamikaze drónokkal támadták meg a Kramatorszki járásban fekvő települést. A becsapódás egy kétemeletes lakóházat ért, ahol civil lakosok tartózkodtak otthonaikban. Egy 77 éves nyugdíjas férfi és 51 éves lánya a sérülések következtében életüket vesztették. A férfi 76 éves felesége és egy 67 éves férfi pedig sérüléseket szenvedtek.

Az állami katasztrófavédelmi szolgálat közölte, hogy befejezték a mentési munkálatokat Kijev Szvjatosinszkij kerületében, ahol egy orosz drón az éjjel egy 9 emeletes lakóházat talált el. Az ellenséges támadás három ember életét követelte, köztük egy csecsemőét is. Rajtuk kívül 11 ember sérült meg. A mentést végzők hét lakót mentettek ki az épületből, és a katasztrófavédelem pszichológusai 171 embernek nyújtottak segítséget. Több mint 360 tonna törmeléket szállítottak el a támadás helyszínéről.

Az ukrán energetikai minisztérium arról tájékoztatott, hogy az éjjel Oroszország nagyszabású támadást hajtott végre egy hőerőmű ellen Kijev megyében. „A cél egyértelmű: még több nehézséget okozni Ukrajna békés lakosságának, áram és fűtés nélkül hagyni az ukrán otthonokat, kórházakat, óvodákat és iskolákat. Az energiatermelő létesítmények, az átviteli és az elosztó rendszerek, valamint a gázinfrastruktúra nem katonai célpontok. Az ellenség pontosan tudja, hogy a kritikus civil infrastruktúrát támadja” – hangsúlyozta a minisztérium. A tárca közlése szerint emberek nem sérültek meg a támadásban.

Mikola Kalasnik, Kijev megye katonai közigazgatásának vezetője hozzátette, hogy az orosz támadás után gázvezetékek javítása zajlik, ami miatt nyolc településen két napig szünetel a gázellátás.

Katarína Mathernová, az EU nagykövete hétfőn több diplomáciai küldöttség vezetőjével együtt felkereste a kormány épületét, amelyet vasárnap ért orosz légicsapás. A diplomata kijelentette, hogy az épületet egy orosz Iszkander rakéta rongálta meg. „Személyesen láttam, hogy (Vlagyimir) Putyin (orosz elnök) pontosan tudja, mit csinál. Azt az Iszkander típusú ballisztikus rakétát, amely a Minisztertanács épületét találta el, kifejezetten oda, az ukrán kormány szívébe irányították” – hangsúlyozta a nagykövet.

Az ukrán légierő reggeli jelentése szerint az éjjel Oroszország 142 kamikaze és különböző típusú elterelő drónokat indított Ukrajna ellen, ebből a légvédelemnek 112-őt sikerült semlegesíteni, de rögzítették 26 pilóta nélküli támadóeszköz becsapódását is hét helyszínen, és a lelőtt drónok roncsainak lezuhanását egy helyen.

Az ukrán vezérkar hétfői összesítése szerint Oroszország ukrajnai embervesztesége meghaladta az 1 millió 90 ezret. Az ukrán erők vasárnap megsemmisítettek egyéb haditechnikai eszközök mellett öt orosz harckocsit, 29 tüzérségi eszközt és 461 drónt.