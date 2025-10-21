Szabotázsakciók előkészítése miatt nyolc gyanúsítottat vett őrizetbe az utóbbi napokban a lengyel belbiztonsági ügynökség (ABW) – közölte Donald Tusk lengyel kormányfő kedden az X-en.
Donald Tusk: Szabotázsakciók előkészítésével gyanúsítottakat vettek őrizetbe Lengyelországban
Az őrizetbe vételekre országszerte több helyen került sor az ABW és más szolgálatok együttműködésében, az ügyben további operatív intézkedések vannak folyamatban – írta Tusk.
Tomasz Siemoniak, a titkosszolgálatok felügyeletéért felelős miniszter később az X-en kifejtette: az ügy katonai létesítmények és a stratégiai infrastruktúra elemeinek felderítését, szabotázsakciók végrehajtásához szükséges eszközök előkészítését és támadások „közvetlen megvalósítását” érinti.
Marcin Kierwinski belügyminiszter a Radio Zet kereskedelmi csatornának nyilatkozva elmondta: „Fel kell készülni egyre több ilyen típusú incidensre”, több hónapja érzékelhető a stratégiai infrastruktúra iránti „erőteljesebb érdeklődés” Lengyelországban, az illetékes szervek azonban „folyamatosan semlegesítik ezeket a fenyegetéseket”.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.