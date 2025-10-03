Donald Trump vasárnap estig adott határidőt a Hamásznak az amerikai béketerv elfogadására

„Megállapodásnak kell születnie vasárnap este hat óráig. Minden ország csatlakozott! Ha ez az utolsó esély nem vezet megállapodáshoz, olyan pusztítás sújtja a Hamászt, amilyet még soha senki nem látott”

– írta az amerikai elnök a Truth Social platformon.

A határidőt washingtoni idő szerint vasárnap 18 órában szabta meg.

Donald Trump a 2023. október 7-i izraeli vérengzésért felelős Hamászt „könyörtelen és erőszakos szervezetnek” nevezte, amely évek óta félelemben tartja a Közel-Keletet.

„Embereket öltek meg, és emberek életét tették elviselhetetlenné, ami az október 7-i izraeli mészárlásban tetőzött. Több mint 25 ezer Hamász-katona már meghalt, a többiek nagy része az ellenfél katonái által körbezárva, csapdába esve várja, hogy kimondjam a szót: »indulás«, és akkor az életük gyorsan véget ér”

– fogalmazott.

Az amerikai elnök hozzátette: „az ártatlan palesztinokat arra kérem, hogy hagyják el a harcok által fenyegetett területeket, ahol gondoskodni fognak róluk. Nagy, erős és gazdag közel-keleti országok, valamint az Egyesült Államok és Izrael is aláírták a béketervet, amely a Hamász-harcosok életét is megkíméli, ha elfogadják a feltételeket” – írta az amerikai elnök, aki egyúttal követelte az izraeli túszok azonnali szabadon bocsátását, valamint az elhunytak holttesteinek átadását.