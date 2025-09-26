Külföld

Donald Trump: „úgy tűnik van egy megállapodásunk”

Donald Trump
TASR/AP-felvétel
feher
MTI

A gázai konfliktus lezárásáról született új megállapodásról beszélt az amerikai elnök pénteken Washingtonban, újságírók előtt.

Donald Trump a Fehér Házból New York államba indulva röviden nyilatkozott, és azt mondta, úgy tűnik megvan az egyezség. A megállapodásról csak annyit közölt, hogy eredményeként a Hamász kiadja a fogságában lévő izraeli túszokat, és véget érhet a háború is.

„Béke lesz” – fogalmazott az elnök, és arra utalt, hogy „hamarosan” bejelentik a részleteket.

Hamász
Izrael
Palesztina
háború
izraeli-palesztin konfliktus
Hezbollah
Libanon
Irán
Szíria
