Külföld

Donald Trump szerint India hajlandó lenne az Egyesült Államokra vonatkozó behozatali vámjainak megszüntetésére

trump kpp
TASR/AP-felvétel
feher
MTI

Donald Trump szerint India hajlandó lenne az Egyesült Államokra vonatkozó behozatali vámjainak megszüntetésére, de az amerikai elnök ezt kései ajánlatnak tartja – erről hétfőn tett közzé bejegyzést közösségi oldalán.

Donald Trump a Truth Social közösségi médiumon megjelent írásában kiemelte, hogy India évtizedeken keresztül tartott fenn az Egyesült Államokkal egy „teljesen egyoldalú kapcsolatot” a kereskedelmet tekintve, aminek oka az indiai részről alkalmazott magas behozatali vámok.

„Ők óriási mennyiségű árut értékesítenek nekünk, a legnagyobb 'ügyfelüknek', mi viszont nagyon keveset adunk el nekik” – fogalmazott az elnök, hozzátéve, hogy az India által alkalmazott vámok miatt az amerikai vállalkozások képtelen árut eladni Indiában.

Donald Trump egyben a kifogásai között hangoztatta, hogy "India a kőolaj és a hadiipari termékek legnagyobb részét Oroszországtól vásárolja, és nagyon keveset az Egyesült Államoktól”.

„Most felajánlották, hogy a vámjaikat a nullára vágják meg, de ezzel késésben vannak” – fogalmazott az elnök, hozzátéve, hogy „évekkel ezelőtt kellett volna így tenniük”.

Donald Trumpnak a közösségi médiában tett bejegyzése azzal egy időben jelent meg, hogy Narendra Modi indiai miniszterelnök Kínában tárgyalt Hszi Csin-ping kínai elnökkel és Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A három vezető a Sanghaji Együttműködési Szervezet Tiencsinben tartott csúcstalálkozóján vett részt. Az indiai kormányfő úgy nyilatkozott, hogy India inkább látja magát Kína partnereként, mint riválisaként.

India
USA
Donald Trump
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?