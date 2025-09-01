Donald Trump szerint India hajlandó lenne az Egyesült Államokra vonatkozó behozatali vámjainak megszüntetésére

Donald Trump a Truth Social közösségi médiumon megjelent írásában kiemelte, hogy India évtizedeken keresztül tartott fenn az Egyesült Államokkal egy „teljesen egyoldalú kapcsolatot” a kereskedelmet tekintve, aminek oka az indiai részről alkalmazott magas behozatali vámok.

„Ők óriási mennyiségű árut értékesítenek nekünk, a legnagyobb 'ügyfelüknek', mi viszont nagyon keveset adunk el nekik” – fogalmazott az elnök, hozzátéve, hogy az India által alkalmazott vámok miatt az amerikai vállalkozások képtelen árut eladni Indiában.

Donald Trump egyben a kifogásai között hangoztatta, hogy "India a kőolaj és a hadiipari termékek legnagyobb részét Oroszországtól vásárolja, és nagyon keveset az Egyesült Államoktól”.

„Most felajánlották, hogy a vámjaikat a nullára vágják meg, de ezzel késésben vannak” – fogalmazott az elnök, hozzátéve, hogy „évekkel ezelőtt kellett volna így tenniük”.

Donald Trumpnak a közösségi médiában tett bejegyzése azzal egy időben jelent meg, hogy Narendra Modi indiai miniszterelnök Kínában tárgyalt Hszi Csin-ping kínai elnökkel és Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A három vezető a Sanghaji Együttműködési Szervezet Tiencsinben tartott csúcstalálkozóján vett részt. Az indiai kormányfő úgy nyilatkozott, hogy India inkább látja magát Kína partnereként, mint riválisaként.