Donald Trump: Néhány héten belül véget vetünk a háborúnak Gázában

„Már évezredek óta harcolnak, de úgy gondolom, hogy nagyon jó munkát végzünk. Ennek véget kell vetni, de az emberek az október 7-i történéseket sem felejthetik el” – mondta el Trump újságíróknak az Ovális Irodában a The Times of Israel jelentése szerint.

Arra a kérdésre, hogy felvette-e a kapcsolatot a közelmúltban Benjámín Netanjáhú izraeli kormányfővel, azt válaszolta, hogy jó viszonyt ápol vele, és hogy együtt dolgoztak az iráni nukleáris program leállításán.

„Iránban hatalmas sikert értünk el, megszüntettük a fenyegetést. Szörnyű lenne, ha atomfegyverekkel rendelkeznének, mivel biztosan használnák is őket. Most a Gázai övezet a téma, mindig valamiről beszélnek. Egy bizonyos ponton megoldódik; jobb, ha minél hamarabb” – tette hozzá.

Azt is megkérdezték Donald Trumptól, mit gondol arról, hogy a legfrissebb integrált élelmezésbiztonsági helyzet besorolás alapján Gázában éhínség tombol. „Ennek véget kell vetni, belehalnak az emberek” – reagált az elnök.