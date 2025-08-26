Külföld

Donald Trump: Néhány héten belül véget vetünk a háborúnak Gázában

trump kpp
TASR/AP-felvétel
ÚJ SZÓ ONLINE
ÚJ SZÓ ONLINE

Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy a gázai háború a következő két-három héten belül „visszafordíthatatlan véget” ér.

„Már évezredek óta harcolnak, de úgy gondolom, hogy nagyon jó munkát végzünk. Ennek véget kell vetni, de az emberek az október 7-i történéseket sem felejthetik el” – mondta el Trump újságíróknak az Ovális Irodában a The Times of Israel jelentése szerint.

Arra a kérdésre, hogy felvette-e a kapcsolatot a közelmúltban Benjámín Netanjáhú izraeli kormányfővel, azt válaszolta, hogy jó viszonyt ápol vele, és hogy együtt dolgoztak az iráni nukleáris program leállításán.

„Iránban hatalmas sikert értünk el, megszüntettük a fenyegetést. Szörnyű lenne, ha atomfegyverekkel rendelkeznének, mivel biztosan használnák is őket. Most a Gázai övezet a téma, mindig valamiről beszélnek. Egy bizonyos ponton megoldódik; jobb, ha minél hamarabb” – tette hozzá.

Azt is megkérdezték Donald Trumptól, mit gondol arról, hogy a legfrissebb integrált élelmezésbiztonsági helyzet besorolás alapján Gázában éhínség tombol. „Ennek véget kell vetni, belehalnak az emberek” – reagált az elnök.

izraeli-palesztin konfliktus
Donald Trump
Gáza
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?