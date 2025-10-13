Donald Trump: Megkezdődött a gázai békemegbeszélések második szakasza

Külföld

Megkezdődött a gázai békemegbeszélések második szakasza – szögezte le Donald Trump amerikai elnök hétfőn Sarm es-Sejkben, Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi államfővel a gázai béke-csúcstalálkozót megelőzően tartott egyeztetésén.

Az amerikai elnök újságírók előtt elmondta: korábban mindenki azt hitte, lehetetlen békét teremteni a Közel-Keleten, azonban most éppen ez történik.

„Egyiptomnak nagyon fontos szerepe volt ebben az alkuban” – tette hozzá Trump, erős vezetőnek nevezve egyiptomi hivatali partnerét.

Szíszi azt mondta, Trump az egyetlen ember, aki képes békét teremteni, a gázai rendezésben szerepet vállalók következő feladatának pedig a tűzszünet biztosítását és tartóssá tételét, valamint a Gázai övezetbe szállítandó segélyek növelését nevezte.

Az elnök emellett arra kérte Trumpot, támogassa a hadműveletek során nagyrészt lerombolt Gázai övezet újjáépítéséről szóló konferenciát, amelyet a tervek szerint Egyiptom novemberben, Németországgal rendezne.

Trump újságírók előtt kitért Iránra is, leszögezve, hogy nem lenne ellenére a Teheránra kirótt büntetőintézkedések feloldása, „amennyiben Irán kérné”, és úgy véli, előbb-utóbb kérni fogják.

„Mást sem tettem egész életemben, mint alkukat kötöttem és szerintem ők (az irániak) is szeretnének alkut kötni” – jelentette ki.

Emlékeztetett arra is, hogy nemrég Teherán is közleményben üdvözölte a gázai háborút lezáró tűzszünet hírét.

