Donald Trump beszédet mond az izraeli parlamentben

TASR/AP-felvétel
MTI

Donald Trump amerikai elnök beszédet mond a izraeli parlamentben az Izrael és a Hamász között a napokban létrejött tűzszüneti megállapodást követően.

Az amerikai elnök pénteken a Fehér Házban jelentette be izraeli útját, miután Amir Ohana, a kneszet elnöke hivatalosan meghívta őt, hogy mondjon beszédet a parlamentben. Amir Ohama az X platformon azt írta: „Izrael várja a Béke Elnökét, hogy beszédet mondjon a knesszetben.” A meghívó szerint Donakd Trump „a zsidó nép legnagyobb barátja és szövetégese a modern történelemben”.

Izrael után az amerikai elnök Kairóba utazik tovább, hogy részt vegyen Izrael és a Hamász közötti megállapodás „hivatalos aláírásán”.

Donald Trump közel-keleti programja pénteki ismertetésekor nem közölte indulásának és hazaérkezésének időpontját.

izraeli-palesztin konfliktus
Izrael
USA
Donald Trump
