Donald Trump beszédet mond az izraeli parlamentben
Az amerikai elnök pénteken a Fehér Házban jelentette be izraeli útját, miután Amir Ohana, a kneszet elnöke hivatalosan meghívta őt, hogy mondjon beszédet a parlamentben. Amir Ohama az X platformon azt írta: „Izrael várja a Béke Elnökét, hogy beszédet mondjon a knesszetben.” A meghívó szerint Donakd Trump „a zsidó nép legnagyobb barátja és szövetégese a modern történelemben”.
Izrael után az amerikai elnök Kairóba utazik tovább, hogy részt vegyen Izrael és a Hamász közötti megállapodás „hivatalos aláírásán”.
Donald Trump közel-keleti programja pénteki ismertetésekor nem közölte indulásának és hazaérkezésének időpontját.
