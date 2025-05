Digitális szabadságharcot hirdetett vasárnapi beszédében Orbán Viktor

Szerinte azok gyűltek itt össze, akik jelentkeztek a felhívására, amit a hazájukat szerető emberekhez, patriótákhoz intézett, ő pedig azokat keresi, akik harcolni is képesek.

Orbán szerint az ország támadás alatt áll, meg kell védeni, és „Magyarország végül mindig csak ránk számíthatott. Úgy éreztük magunkat, mint Hunyadi János katonái, akik azt kérdezték, »hát a király, Frigyes, a pápa, a németek, Itália, valaki?« A válasz: egyedül vagyunk, csak a szokásos, legalább nem kell itt kerülgetnünk senkit”.

„Az, hogy Magyarország támadás alatt áll, nem újdonság. Eddig is támadták Magyarországot, át akarták nevelni a gyerekeinket, eltörölni a 13. havi nyugdíjat, horrorárakat fizettetni a rezsiért. Emlékezzetek, brüsszeli gazdáik ezért tolták össze a hat pártot a 2022-es választáson egyetlen listára. Azt a támadást kivédtük, fényesen kivédtük, hála és köszönet nektek” – mondta Orbán, aki szerint a helyzet most azért nehezebb, mert az ukránok is beszálltak.

„Én értem Ukrajnát. Tönkrement az ország már a háború előtt is csődtömeg volt egész Ukrajna. Hát még most, a háború közben és után.”. Ukrajnának pénzre van szüksége, mindegy, mi áron, és szerinte nem érdekli őket, hogy a háborút is behoznák az EU-s csatlakozással. „Őket nem érdekli, hogy az ukrán maffia átjáróháza lennénk”, de minket érdekel – mondta a miniszterelnök, aki azt mondta, nem akarják, hogy a legbiztonságosabb országból maffiafészket csináljanak.

„Erről szól a Magyarország ellen szervezett ukrán titkosszolgálati akciósorozat. Erről szól a külföldről fizetett Magyarország elleni lejáratókampányt, és ezért akarja Brüsszel a nyakunkba ültetni az ukránbarát Tisza-Dobrev koalíciót. Lehet, hogy az ukrán tagság a nyugatiaknak jó lenne, de nekünk rossz.” Ellen kell, és ellen is fogunk állni – mondta a miniszterelnök. Az esélyekre is kitért, szerinte Brüsszelben és Kijevben ellenük fogadtak, de ehhez, mondta, a magyaroknak is lesz néhány szavuk.

„Az igazság, a magyarok igazsága a mi oldalunkon áll, ehhez nem fér kétség. Ez fontos, sőt elengedhetetlen, mert csak igaz ügyért lehet jól harcolni. De sajnos ez kevés. (…) Az igazság a politikában önmagában kevés. Ha elég lenne, nem veszítettük volna el az országunk kétharmadát. Az igazság mögé erőt is kell tenni. Komoly és nagy erőt, legalább akkora erőt, mint amivel támadnak bennünket. És én hiszem, hogy ti erre képesek vagytok. Eddig sikerült. Emlékezzetek, győztünk a migrációs csatában. Megvédtük magunkat és ma Magyarország migránsmentes ország. A többiek, a többiek gyengének bizonyultak, és bevándorlóországgá lettek. Nekik már késő. Ebből nem lehet kigyógyulni. Erre nincs orvosság, innen nincs visszaút. A fél karjukat odaadnák, ha visszacsinálhatnák. Ők szeretnének Magyarország lenni, de mi nem szeretnénk olyanná lenni, mint ők, és nem is fogunk” – tette hozzá.

A miniszterelnök szerint ez olyan, mint az építkezés, csak nem téglákból, hanem emberekből. „A mai napon kijövünk a föld fölé, jöhetnek a falak. Az a kérésem, hogy egy héten belül mindenki hozzon még egy embert, még egy harcost. Egy héten belül mindenki keressen meg, léptessen be egy új tagot. De csak harcosokat hozhattok, bámészkodókat nem”. Arra kérte az embereket, hogy a klubszabályokat tartsák be, nem akarnak kakukktojásokat. „A jövő hét végén húszezren leszünk, az ősszel megint duplázunk, januárra elérjük a százezret, százezer digitális szabadságharcossal fogjuk megvívni a választásokat”, mondta.

„Én sem azt kérdezem tőletek, készültök-e 300 valahány nap múlva az esedékes választásokra? Hanem azt kérdezem, hogy megcsináltátok-e a mai melót” – mondta Orbán arra utalva, hogy most még nem a választással kell törődni, hanem a digitális harcra.

„A tét óriási. Az ellenfél felkészült. (…) Itt az idő, hogy mi is meginduljunk. Régen a falakon, ma a Facebookon. Dobótól tudjuk, csak akkor győzhetünk, ha az asszonyok és a lányok is csatasorba állnak. Köszönjük Alexandra, köszönjük Janka.” Orbán azt is mondta, a „Tisza-Dobrev koalíció jobban tiszteli az ukrán államot, mint a magyart. Többre tartja Brüsszelt Budapestnél. Nekik fontosabb Ukrajna uniós tagsága, mint a magyarok biztonsága és jóléte. Ők Zelenszkij barátai, nem a magyaroké.”

(Telex)