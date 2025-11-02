Külföld

Dél-Korea sikeresen Föld körüli pályára állította ötödik kémműholdját

Dél-Korea sikeresen Föld körüli pályára állította ötödik, saját gyártmányú kémműholdját egy SpaceX Falcon 9 típusú amerikai hordozórakéta segítségével, amely a Florida állambeli Kennedy Űrközpontból indult a világűrbe – közölte vasárnap a dél-koreai védelmi minisztérium.

A lépés várhatóan megerősíti az ország független felderítési képességeit. A Falcon 9 amerikai idő szerint vasárnap hajnali 1 óra 9 perckor indult el a Cape Canaveral űrközpontból, és mintegy 14 perccel később pályára állította a felderítő műholdat – számolt be a tárca.

A tájékoztatás szerint a műhold egy órával az indítást követően sikeresen felvette a kapcsolatot a földi állomással, ami a normális működését jelzi.

Ez a műhold az ötödik és egyben utolsó katonai műhold, amelyet az ország azon terve keretében indítottak, hogy az év végéig kémműholdakat állítsanak pályára Észak-Korea jobb megfigyelése és az Egyesült Államok műholdas felvételeitől való függőség csökkentése érdekében.

„A legújabb indítással (a hadsereg) képes lesz önálló képességeket kiépíteni, hogy a műholdakat csoportosan működtetve minden időjárási körülmények között felderítést és megfigyelést végezzen a Koreai-félszigeten”

– közölte a minisztérium egy közleményben.

Az első három műholdat már teljes mértékben üzembe helyezték, míg a negyedik működését vizsgálják. Azt követően, hogy mind az öt műholdat teljes mértékben üzembe helyezték, az ország várhatóan kétóránként képes lesz megfigyelni Észak-Koreát.

Gjubak An védelmi miniszter szerint a legutóbbi indítás megteremtette a hadsereg független képességeit a Koreai-félsziget éjjel-nappali megfigyelésére. A politikus egyben ígéretet tett arra, hogy a tárca tovább törekszik a védelmi űrkapacitások fejlesztésére.

Dél-Korea 2023 decemberében indította első kémműholdját, amely elektro-optikai és infravörös érzékelőkkel volt felszerelve, hogy képes legyen részletes képeket rögzíteni. Azóta további négy műholdat indított, amelyek olyan érzékelőkkel vannak felszerelve, amelyek időjárási körülményektől függetlenül gyűjtenek adatokat.

