Külföld

Cseh politikusok is elítélték a Lengyelország elleni orosz dróntámadást

Petr Fiala
TASR/AP-felvétel
feher
MTI

Az éjjeli orosz dróntámadás, amely Lengyelország területét is érintette, a NATO védelmi képességeinek a próbájaként is értékelhető – véli Petr Fiala miniszterelnök az X közösségi hálózaton szerdán megjelent bejegyzésében.

A kormányfő, aki több cseh vezetővel egyetemben elítélte a történteket, azt mondta, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök egész Európát veszélyezteti, és most azt próbálgatja, meddig mehet el. Fiala ugyanakkor méltatta, hogy a lengyel légvédelem hatékonyan reagált a támadásra.

Petr Fiala bejegyzésében a közelgő csehországi parlamenti alsóházi választásokkal összefüggésben felhívta a figyelmet arra, hogy Oroszország nem baráti ország, és veszélyt jelent mindenkire.

„Nyilvánvaló, hogy Oroszország igyekszik kárt okozni a többi európai ország lakosainak is. Kiállunk Lengyelország mellett, mert az egyik legfontosabb szövetségesünk” – mutatott rá a kormányfő.

„A lengyel légtér orosz drónok általi megsértése újabb bizonyítéka annak, hogy Moszkva háborúja Ukrajna ellen minket is érint, minket is fenyeget” – írta az X-en Jan Lipavský külügyminiszter. A diplomata felszólította a szövetségeseket, hogy szigorítsák tovább az Oroszország elleni szankciókat.

„Csehország teljes mértékben szolidáris lengyel szövetségeseivel” – húzta alá Jan Lipavský.

Hasonlóan nyilatkozott Jana Černochová védelmi miniszter és Markéta Pekarová Adamová, a képviselőház elnöke is.

„A lengyel légtér megsértése egyértelmű bizonyítéka annak, hogy az Oroszország által indított háború nemcsak Ukrajnát, hanem az egész közép-európai régiót is érinti” – szögezte le Jana Černochová újságíróknak nyilatkozva.

Jan Lipavský
Jana Černochová
Markéta Pekarová Adamová
orosz-ukrán konfliktus
Oroszország
Ukrajna
Volodimir Zelenszkij
Vlagyimir Putyin
Csehország
Petr Fiala
