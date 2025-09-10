Cseh politikusok is elítélték a Lengyelország elleni orosz dróntámadást

A kormányfő, aki több cseh vezetővel egyetemben elítélte a történteket, azt mondta, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök egész Európát veszélyezteti, és most azt próbálgatja, meddig mehet el. Fiala ugyanakkor méltatta, hogy a lengyel légvédelem hatékonyan reagált a támadásra.

Petr Fiala bejegyzésében a közelgő csehországi parlamenti alsóházi választásokkal összefüggésben felhívta a figyelmet arra, hogy Oroszország nem baráti ország, és veszélyt jelent mindenkire.

„Nyilvánvaló, hogy Oroszország igyekszik kárt okozni a többi európai ország lakosainak is. Kiállunk Lengyelország mellett, mert az egyik legfontosabb szövetségesünk” – mutatott rá a kormányfő.

„A lengyel légtér orosz drónok általi megsértése újabb bizonyítéka annak, hogy Moszkva háborúja Ukrajna ellen minket is érint, minket is fenyeget” – írta az X-en Jan Lipavský külügyminiszter. A diplomata felszólította a szövetségeseket, hogy szigorítsák tovább az Oroszország elleni szankciókat.

„Csehország teljes mértékben szolidáris lengyel szövetségeseivel” – húzta alá Jan Lipavský.

Hasonlóan nyilatkozott Jana Černochová védelmi miniszter és Markéta Pekarová Adamová, a képviselőház elnöke is.

„A lengyel légtér megsértése egyértelmű bizonyítéka annak, hogy az Oroszország által indított háború nemcsak Ukrajnát, hanem az egész közép-európai régiót is érinti” – szögezte le Jana Černochová újságíróknak nyilatkozva.