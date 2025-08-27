Külföld

Cseh kormányfő: Csehország támogatja Izraelt, de nem minden lépését

petr fiala
TASR/AP-felvétel
feher
MTI

Nem egyoldalú a cseh kormány viszonya Izraelhez: bár Prága támogatja Izraelt, nem ért egyet Benjámin Netanjahu miniszterelnök kormányának minden lépésével – jelentette ki Petr Fiala cseh miniszterelnök szerdán Prágában.

A kormány ülése utáni sajtótájékoztatón, újságírói kérdésre válaszolva a miniszterelnök Petr Pavel cseh elnök keddi szavaira reagált, miszerint a kormány és az államfő álláspontja között különbség az, hogy míg a kormány feltételek nélkül támogatja Benjámin Netanjahu kabinetjét, az államfő nem.

„Nem látom azt, hogy egyoldalú lenne az álláspontunk Izraellel kapcsolatban, nem látom azt sem, hogy a kormány Netanjahu miniszterelnök minden lépését támogatná. Csehország az utóbbi időben csatlakozott az Európai Unió összes felhívásához, amely azt kéri Izraeltől, hogy vegye figyelembe a Gázai övezetben kialakult humanitárius helyzetet, és szüntesse meg azokat a gátakat, amelyek akadályozzák a segélyek eljuttatását a helyszínre” – válaszolta a kérdésre Petr Fiala.

A kormányfő azt mondta, hogy kormánya támogatja Izrael jogát a létezéshez és az önvédelemhez, s azon van, hogy megnyilvánulásai kiegyensúlyozottak legyenek.

„Ez semmiképpen sem jelenti azt, hogy az izraeli kormány minden lépését támogatnánk. Meg fogom kérdezni az elnöktől, minek alapján jutott arra a véleményre, hogy kormányom álláspontja túlságosan egyoldalú. Meggyőződésem, hogy a külpolitikai kérdésekben az államfő és a kormány álláspontja egyezik” – szögezte le a cseh kormányfő.

Hamász
Izrael
Palesztina
háború
izraeli-palesztin konfliktus
Hezbollah
Libanon
Irán
Szíria
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?