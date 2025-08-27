Cseh kormányfő: Csehország támogatja Izraelt, de nem minden lépését

A kormány ülése utáni sajtótájékoztatón, újságírói kérdésre válaszolva a miniszterelnök Petr Pavel cseh elnök keddi szavaira reagált, miszerint a kormány és az államfő álláspontja között különbség az, hogy míg a kormány feltételek nélkül támogatja Benjámin Netanjahu kabinetjét, az államfő nem.

„Nem látom azt, hogy egyoldalú lenne az álláspontunk Izraellel kapcsolatban, nem látom azt sem, hogy a kormány Netanjahu miniszterelnök minden lépését támogatná. Csehország az utóbbi időben csatlakozott az Európai Unió összes felhívásához, amely azt kéri Izraeltől, hogy vegye figyelembe a Gázai övezetben kialakult humanitárius helyzetet, és szüntesse meg azokat a gátakat, amelyek akadályozzák a segélyek eljuttatását a helyszínre” – válaszolta a kérdésre Petr Fiala.

A kormányfő azt mondta, hogy kormánya támogatja Izrael jogát a létezéshez és az önvédelemhez, s azon van, hogy megnyilvánulásai kiegyensúlyozottak legyenek.

„Ez semmiképpen sem jelenti azt, hogy az izraeli kormány minden lépését támogatnánk. Meg fogom kérdezni az elnöktől, minek alapján jutott arra a véleményre, hogy kormányom álláspontja túlságosan egyoldalú. Meggyőződésem, hogy a külpolitikai kérdésekben az államfő és a kormány álláspontja egyezik” – szögezte le a cseh kormányfő.