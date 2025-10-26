Külföld

Catherine Connolly győzött az ír elnökválasztáson

Catherine Connolly független képviselő győzött a szombaton tartott ír elnökválasztáson a voksok 63,4 százalékával – derült ki a szavazás eredményeinek ismertetéséből.

A 68 éves Connollyt baloldali pártok, köztük a Sinn Féin, a szociáldemokraták és a Munkáspárt támogatta, míg kihívóját, Heather Humphreys-t a jobbközép Fine Gael. A harmadik jelölt, Jim Gavin, a konzervatív Fianna Fáil jelöltje három hete kilépett a versenyből.

Connolly a dublini várban tartott beszédében kijelentette, hogy támogatni fogja a sokszínűséget, a béke szószólója lesz, és hogy Írország semlegességi politikájára kíván építeni.

Humphreys, aki a voksok 29,5 százalékát szerezte meg, még a szavazatok összesítése előtt elismerte vereségét.

„Catherine lesz mindannyiunk elnöke, így az én elnököm is, és szeretném számára a legjobbakat kívánni” – mondta Humphreys újságíróknak nyilatkozva.

Az ügyvédből lett politikus Connolly 2016 óta képviselőként dolgozik, nyíltan bírálta Izraelt a Gázai övezeti háború miatt. Figyelmeztetett az Európai Unió növekvő „militarizálódására” is Oroszország Ukrajna ellen indított háborúja nyomán.

Connolly a 2011 óta hivatalban lévő Michael D. Higgins leköszönő elnököt váltja a jórészt ceremoniális tisztségben.

Micheál Martin miniszterelnök már gratulált Connolly győzelméhez.

Az ország választási bizottsága ugyanakkor jelezte, hogy „a rendesnél jelentősen több” érvénytelen szavazat volt, s ezzel kapcsolatban a testület megjegyezte, hogy „egyértelműen szükség lesz mélyebb és további elmélkedésre” a választók elégedetlenségével kapcsolatban.

