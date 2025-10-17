Budapesti békecsúcs: az EU támogatja a találkozót, ha előrehaladást jelent a békefolyamatban

„Az Európai Bizottság és von der Leyen uniós bizottsági elnök részéről minden olyan találkozót üdvözlünk, amely előmozdítja az igazságos és tartós béke elérésének folyamatát Ukrajna számára” – fogalmazott az uniós bizottság szóvivője újságírói kérdésre válaszolva.

„A való világban élünk, ami azt jelenti, hogy a találkozók nem mindig olyan sorrendben, vagy formában zajlanak, ahogyan azt szeretnénk. De ha közelebb visznek az igazságos és tartós békéhez Ukrajnában, akkor üdvözölnünk kell őket”

– fogalmazott.

Kijelentette: az Európai Bizottság célja, hogy Oroszország felhagyjon „értelmetlen és illegális agressziós háborújával” Ukrajna ellen. Az EU minden lehetséges intézkedést meghoz Ukrajna támogatására, az ukrán EU-tagság előmozdításáért, valamint Oroszország háborús képességének gyengítése érdekében – szögezte le.

Emlékeztetett, az uniós bizottság már bemutatta a 19. szankciós csomagra vonatkozó javaslatát, amelynek célja, hogy fokozza a nyomást Oroszországon, és arra ösztönözze, hogy tárgyalóasztalhoz üljön. Tehát, ha a budapesti találkozó létrejöhet, az ebbe az irányba terelheti a folyamatokat, amit az uniós bizottság pozitívumként értékelne – tette hozzá Gill.

Anitta Hipper uniós bizottsági szóvivő kijelentette: szükség van a békére Ukrajnában. Az igazságos és tartós békét a brüsszeli testület támogatja, ahogy Donald Trump elnök vonatkozó erőfeszítéseit is.

Kijelentette: a béke elérését az Oroszországra gyakorolt nyomás is szolgálja, azért az Európai Bizottság arra számít, hogy minden tagállam, köztük Magyarország is támogatja a 19. szankciós csomag elfogadását.

Végezetül közölte, az orosz kormány több tagjára vonatkozó uniós szankciók keretében Vlagyimir Putyinra és Szergej Lavrov orosz külügyminiszterre vagyonbefagyasztási rendelkezés érvényes, de „uniós beutazási tilalom rájuk soha nem fog vonatkozni”.

Az EU álláspotja nem változott: semmit sem Ukrajnáról Ukrajna nélkül – tette hozzá válaszában az uniós szóvivő.