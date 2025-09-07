Külföld
Brutális orosz támadás érte Ukrajnát, Kijevben a kormányhivatal épülete is lángra kapott

uarus kp
TASR/AP-felvétel
ÚJ SZÓ ONLINE
ÚJ SZÓ ONLINE

Eszkalálódik a háború, az oroszok egy egyéves kisbabát is meggyilkoltak.

Szombatról vasárnapra virradó éjszaka az orosz hadsereg 805 drónnal, kilenc Iszkander-K rakétával és négy Iszkander-M ballisztikus rakétával támadta meg Ukrajnát, ami új rekordnak számít – írta az Ukrajinszka Pravda.

Az ukrán légierő közleménye szerint a védelmi rendszernek hála 747 drón és négy rakéta sikeresen megsemmisítésre került.

A bombázások következtében az ukrán kormányhivatal is lángokban áll Kijevben, miután egy orosz drón roncsai az épületbe csapódtak. A fővárost ért támadásban hárman haltak meg, köztük egy egyéves csecsemő, tizenegy további személy pedig súlyosan megsérült.

Kijevben lakóépületek semmisültek meg, több helyszínről is tűzről számoltak be. A mentőszolgálatok jelenleg a romok eltávolításával és a sebesültek ellátásával foglalkoznak.

