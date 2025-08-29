Brit külügyminisztérium: a háború eszkalációja a kiterjedt orosz támadássorozat

A brit külügyi közleményhez támogatóként csatlakozott 26 EU-tagország is. A londoni külügyminisztérium által felsorolt uniós támogató országok között nem szerepel Magyarország.

A kommüniké szerint a kijevi EU-képviselet elleni támadás a nemzetközi jog figyelmen kívül hagyását jelenti, mivel a diplomaták és a diplomáciai képviseleteken dolgozó alkalmazottak életének veszélyeztetése a diplomáciai kapcsolatokat szabályozó Bécsi Konvenció egyértelmű megsértése.

A brit külügyminisztérium állásfoglalása szerint a civil lakosság és a nem katonai létesítmények elleni szándékos támadások háborús bűncselekménynek számítanak, és a nemzetközi humanitárius törvények ilyen súlyos megsértéséért felelős parancsnokokat, a közvetlen elkövetőket és bűntársaikat el kell számoltatni.

„Ezek a bűncselekmények csak tovább erősítik eltökéltségünket és elszántságunkat Ukrajna támogatására az Oroszországgal szembeni védekezésében, valamint az átfogó, igazságos és tartós béke elérését célzó erőfeszítéseiben” – fogalmaz a brit külügyi tárca és a 26 EU-tagország pénteki nyilatkozata.

A közlemény szerint az EU minden területen folytatja és erősíti az Ukrajnának nyújtott széleskörű segítségnyújtást, és ennek részeként felgyorsítja az Oroszországgal szembeni 19. szankciócsomag összeállításának munkálatait.

A brit külügyminisztérium már csütörtökön, az orosz támadás napján behívatta Oroszország londoni nagykövetét, Andrej Kelint, akinek a tárca képviselői a kiadott tájékoztatás szerint „a lehetséges legerőteljesebb hangvételű tiltakozást” jelentették be az ukránok elleni „felháborító támadások”, valamint a British Council kijevi központjában keletkezett károk miatt.

Keir Starmer brit miniszterelnök csütörtöki nyilatkozatában „ész nélküli” akciónak nevezte az ukrán főváros ellen végrehajtott, a British Council épületét is megrongáló orosz rakéta- és dróntámadásokat.

Starmer úgy fogalmazott, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök „gyerekeket és civileket gyilkol, és elszabotálja a békéhez fűződő reményeket”.