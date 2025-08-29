Külföld

Brit külügyminisztérium: a háború eszkalációja a kiterjedt orosz támadássorozat

ukrán válság k
TASR/AP-felvétel
feher
MTI

A háború szándékos eszkalációjával ér fel a számos ukrajnai célpont ellen e héten elkövetett kiterjedt orosz támadássorozat, amelyben súlyosan megrongálódott a brit kormány globális kulturális és oktatási szervezete, a British Council kijevi központja és az Európai Unió képviselete is – áll a brit külügyminisztérium pénteken ismertetett állásfoglalásában.

A brit külügyi közleményhez támogatóként csatlakozott 26 EU-tagország is. A londoni külügyminisztérium által felsorolt uniós támogató országok között nem szerepel Magyarország.

A kommüniké szerint a kijevi EU-képviselet elleni támadás a nemzetközi jog figyelmen kívül hagyását jelenti, mivel a diplomaták és a diplomáciai képviseleteken dolgozó alkalmazottak életének veszélyeztetése a diplomáciai kapcsolatokat szabályozó Bécsi Konvenció egyértelmű megsértése.

A brit külügyminisztérium állásfoglalása szerint a civil lakosság és a nem katonai létesítmények elleni szándékos támadások háborús bűncselekménynek számítanak, és a nemzetközi humanitárius törvények ilyen súlyos megsértéséért felelős parancsnokokat, a közvetlen elkövetőket és bűntársaikat el kell számoltatni.

„Ezek a bűncselekmények csak tovább erősítik eltökéltségünket és elszántságunkat Ukrajna támogatására az Oroszországgal szembeni védekezésében, valamint az átfogó, igazságos és tartós béke elérését célzó erőfeszítéseiben” – fogalmaz a brit külügyi tárca és a 26 EU-tagország pénteki nyilatkozata.

A közlemény szerint az EU minden területen folytatja és erősíti az Ukrajnának nyújtott széleskörű segítségnyújtást, és ennek részeként felgyorsítja az Oroszországgal szembeni 19. szankciócsomag összeállításának munkálatait.

A brit külügyminisztérium már csütörtökön, az orosz támadás napján behívatta Oroszország londoni nagykövetét, Andrej Kelint, akinek a tárca képviselői a kiadott tájékoztatás szerint „a lehetséges legerőteljesebb hangvételű tiltakozást” jelentették be az ukránok elleni „felháborító támadások”, valamint a British Council kijevi központjában keletkezett károk miatt.

Keir Starmer brit miniszterelnök csütörtöki nyilatkozatában „ész nélküli” akciónak nevezte az ukrán főváros ellen végrehajtott, a British Council épületét is megrongáló orosz rakéta- és dróntámadásokat.

Starmer úgy fogalmazott, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök „gyerekeket és civileket gyilkol, és elszabotálja a békéhez fűződő reményeket”.

orosz-ukrán konfliktus
Oroszország
Ukrajna
Volodimir Zelenszkij
Vlagyimir Putyin
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?