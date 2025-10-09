Bizalmat szavazott Ursula von der Leyennek az Európai Parlament

Ahhoz, hogy átmenjen, kettős többség kellett volna, azaz a leadott – tartózkodások nélküli – voksok legalább kétharmados többsége, illetve egyúttal az is, hogy a teljes, az elnökkel együtt 720 fős testület legalább fele igennel szavazzon – írja a Telex.

A javaslatokkal nemcsak Ursula von der Leyen európai bizottsági elnököt buktatták volna meg, hanem a teljes Európai Bizottságot. Az intézménybe minden tagállamból egy-egy biztost küldtek. Magyarországról Orbán Viktor Várhelyi Olivért jelölte a tavaly újjáalakult Európai Bizottságba.

A két bizalmi szavazást egy-egy francia képviselő, a részben fideszes alapítású Patrióták Európáért (PfE) frakciót elnöklő Jordan Bardella, valamint a szélsőbaloldaliak társvezetője, Manon Aubry kezdeményezte. Szeptemberre mindkettejüknek sikerült összegyűjteniük a képviselők legalább tizedének aláírását (előbbihez Fidesz-KDNP-s képviselők is csatlakoztak), így vitázhattak és szavazhattak a két indítványról.

Bardelláék javaslata 179 igent, 378 nemet szerzett, 37-en tartózkodtak, míg Aubryéké 133 igent, 383 nemet és 78 tartózkodást kapott.