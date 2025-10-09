Az Európai Bizottság elleni két bizalmatlansági indítvány közül egyik sem ment át az Európai Parlament csütörtöki ülésén.
Bizalmat szavazott Ursula von der Leyennek az Európai Parlament
Ahhoz, hogy átmenjen, kettős többség kellett volna, azaz a leadott – tartózkodások nélküli – voksok legalább kétharmados többsége, illetve egyúttal az is, hogy a teljes, az elnökkel együtt 720 fős testület legalább fele igennel szavazzon – írja a Telex.
A javaslatokkal nemcsak Ursula von der Leyen európai bizottsági elnököt buktatták volna meg, hanem a teljes Európai Bizottságot. Az intézménybe minden tagállamból egy-egy biztost küldtek. Magyarországról Orbán Viktor Várhelyi Olivért jelölte a tavaly újjáalakult Európai Bizottságba.
A két bizalmi szavazást egy-egy francia képviselő, a részben fideszes alapítású Patrióták Európáért (PfE) frakciót elnöklő Jordan Bardella, valamint a szélsőbaloldaliak társvezetője, Manon Aubry kezdeményezte. Szeptemberre mindkettejüknek sikerült összegyűjteniük a képviselők legalább tizedének aláírását (előbbihez Fidesz-KDNP-s képviselők is csatlakoztak), így vitázhattak és szavazhattak a két indítványról.
Bardelláék javaslata 179 igent, 378 nemet szerzett, 37-en tartózkodtak, míg Aubryéké 133 igent, 383 nemet és 78 tartózkodást kapott.
