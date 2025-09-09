Benyújtotta lemondását Francois Bayrou francia miniszterelnök, ügyvivőként hivatalban marad

Hivatalosan benyújtotta lemondását kedden Francois Bayrou francia miniszterelnök, miután az előző nap kormánya elveszítette a bizalmi szavazást a parlamentben. Bayrou utódja kinevezéséig ügyvivőként hivatalban marad – ismertette honlapján a francia kormány.
A tájékoztatás szerint Emmanuel Macron francia elnök elfogadta Bayrou lemondását.
A december óta hivatalban lévő Bayrou augusztus végén jelentette be, hogy bizalmi szavazást kezdeményez szeptember 8-án a kormány adósságcsökkentő tervének végrehajtásához és a 2026-ra meghatározandó költségvetési irányvonal támogatásához, amely csaknem 44 milliárd eurós megtakarítást irányoz elő. Az adósságcsökkentés részét képezte két munkaszüneti nap eltörlése is, ami széleskörű elutasítást váltott ki a francia társadalomban.
Az Elysée-palota hétfőn közölte, hogy Macron a napokban új kormányfőt fog kinevezni.
