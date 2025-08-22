Külföld

Benjámin Netanjahu: Izrael azonnali tárgyalásokat kezd a túszok szabadon engedéséről és a háború befejezéséről

TASR/AP-felvétel
MTI

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök csütörtökön bejelentette, hogy Izrael azonnali tárgyalásokat kezd a palesztinok lakta Gázai övezetben fogva tartott valamennyi izraeli túsz kiszabadítása és a közel két éve tartó háború – Izrael számára elfogadható feltételek között történő – befejezése érdekében.

A Gázai övezetben szolgálatot teljesítő katonák előtt mondott beszédében a miniszterelnök közölte: találkozik a parancsnokokkal, hogy jóváhagyják a Gázaváros elfoglalását és a Hamász palesztin terrorszervezet teljes legyőzését célzó terveket.

„Ugyanakkor utasításokat adtam, hogy kezdjék meg az azonnali tárgyalásokat valamennyi túsz elengedése és a háború Izrael számára elfogadható feltételek között történő befejezése érdekében” – mondta. Hozzátette: „a döntő szakaszban vagyunk”.

izraeli-palesztin konfliktus
Benjámin Netanjahu
