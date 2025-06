Benjámin Netanjahu: Izrael a létéért harcol

Világszerte emberek milliói kezdik a napot kávéivással. Sokan a nap folyamán többször is felhörpintenek egy vagy több csészével, s vannak olyanok is, akik még este is elkortyolgatnak egyet. Ám bizonyára kevesen vannak, akiknek megfordul a fejükben, hogy a kávéivást – kutatásokra alapozva – úgy lehetne időzíteni, hogy az hasznos legyen az egészségnek.