Belgium el fogja ismerni a palesztin államot

„Belgium az ENSZ ülésszakán elismeri Palesztinát” – írta Prévot az X közösségi platformon közzétett bejegyzésében, és hozzátette, hogy határozott lépéseket tesznek majd az izraeli kormánnyal szemben, valamint az „antiszemitizmus vagy a Hamász (palesztin terrorszervezet) dicsőítése” ellen.

Prévot indoklásában a „palesztin, különösen a gázai humanitárius tragédiát”, valamint „az Izrael által, a nemzetközi jogot megsértve elkövetett erőszakot” említette, és hozzátette hogy Izrael nem akadályozta meg a népirtás kockázatának kialakulását.

„Ez nem az izraeli nép szankcionálásáról szól, hanem arról, hogy megerősítsük: kormányuk tiszteletben tartja a nemzetközi és humanitárius jogot, és lépéseket tegyünk a helyzet megváltoztatására a terepen” – írta.

Prévot hangsúlyozta: a palesztin államiság elismerésének hivatalossá tétele királyi rendelet által csak akkor történik meg, ha az utolsó izraeli túszt is szabadon engedték, és a Hamász többé nem gyakorol semmilyen ellenőrzést Palesztina felett.

A friss döntéseket részletezve a belga kormány közölte azt is: 12,5 millió euró többlettámogatást biztosítanak humanitárius célokra, kiegészítve az idei évben már megítélt 7 millió eurót. A flamand kormány ezen felül 350 ezer euróval támogatja az ENSZ Világélelmezési Programját a legsürgetőbb szükségletek fedezésére. Belgium vállalta, hogy segíti a súlyos beteg palesztin gyermekek evakuálását. Az élelmiszersegélyek igazságos elosztása és a lakosság védelme érdekében a belga kormány az ENSZ békefenntartó erőinek bevetését sürgeti Gázában.

Emellett a kormány pénzügyi korlátozásokat, vagyonbefagyasztást és beutazási tilalmat vet ki az erőszakot alkalmazó izraeli telepesekkel és a Hamász vezetőivel szemben. Az elhatározott szankciók Itamár Bengvír és Becalel Szmotrics izraeli minisztert is érintik. A belga kormány továbbá az EU-ban fegyverembargót és az Izraellel kötött társulási megállapodás részleges felfüggesztését szorgalmazza, és szigorítja saját az ország exportját Izraelbe.

A flamand kereskedelmi képviselet Tel-Avivban ugyan nem zár be, de tevékenységeit korlátozzák: nem működhet együtt a megszállt területeken jelen lévő cégekkel, nem ösztönözhet védelmi ipari kapcsolatokat, és később részt vállalhat a palesztin területek újjáépítésében. Betiltani készülnek az izraeli telepesek által előállított áruk importját is.