„Békecsúcs”, orosz elnökkel, ‘56 évfordulóján Budapesten – béke biztosan nem lesz

Béke nem lesz, legfeljebb tűzszünet

A csúcstalálkozó eredményével kapcsolatban is elég borúlátó Rácz.

„A találkozó tétje a fegyverszünet, nem a béke. Ergo, a kormánymédia által szajkózott Budapesti Békecsúcs elnevezésnek körülbelül annyi köze van a valósághoz, mint anno a békekölcsönnek volt a békéhez…”

- írja az elemző. Szerinte a tűzszünetre is csak akkor van esély, ha Zelenszkij részt vesz a csúcstalálkozón, mert nélküle erről sem lehet megegyezni. „A modern történelemben nincs arra példa, hogy úgy lehetne megállapodni egy fegyverszünetről (nem is szólva békéről), hogy a harcoló felek egyike nem ül ott az asztalnál” – magyarázza Rácz.

Putyin teljesíthetetlen követelései

A tárgyalások várható eredményét Rácz szerint előrevetíti az is, hogy Putyinnak továbbra is irreális követelési vannak Ukrajnával szemben. Az orosz elnök ugyanis az egész Donbaszt követeli magának, tehát azt a részt is, amit az orosz hadsereg még el sem foglalt. Ez azonban Ukrajnának elfogadhatatlan.

„A Donbasz átadása ugyanis azt jelentené, hogy Ukrajna harc nélkül feladja a legerősebb erődvonalait és erődvárosait, és visszavonul kb. a semmi közepére, remélve, hogy Oroszország majd nem támad újra... Nincs olyan épeszű ukrán vezető, aki ezt elfogadná”

– állítja az elemző. Úgy véli, hogy ezt Putyin is tudja, ezért támaszt teljesíthetetlen feltételeket. „Ergo, elég egyértelmű, hogy Putyin szándéka nem a megegyezés, hanem az, hogy gyengítse az Ukrajnának nyújtott amerikai támogatást” – véli Rácz.