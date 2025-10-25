Ballisztikus rakétákkal támadták az oroszok Kijevet éjszaka

Az orosz hadsereg október 25-én, szombaton hajnalban támadást indított Kijev ellen. A The Kyiv Independent helyszíni tudósítása szerint ballisztikus rakétákkal vették célba az ukrán fővárost, amit bizonyít, hogy a lakosok 4.00 tájékán több helyen is robbanásokat hallottak.

A Kijevi Városi Katonai Igazgatás vezetője, Timur Tkacsenko elmondta, a város bal szélén tűzesetekhez szálltak ki a mentőegységek. Kijev polgármestere, Vitali Klicsko közölte, hogy tűzoltókat vezényeltek ki két kerületbe. Hozzátette: a támadásban legalább nyolcan megsebesültek, három személy pedig kórházi ellátásra szorult.

A lakóépületek és a házak ablakai betörtek és berepedeztek, a parkoló autók megsérültek, továbbá az egyik kerületben egy óvoda is megrongálódott.

A támadás előtt az ukrán légierő figyelmeztetett, hogy Oroszország ballisztikus rakétákat lőtt ki Kijev felé, ezért a hatóságok országos légiriadót rendeltek el.