Babiš: az ANO kormánya a jövőben állami pénzből nem szállít fegyvereket Ukrajnának

A múlt hétvégi képviselőházi választásokon győztes mozgalom vezetője azt mondta: Csehország az Európai Unión keresztül fogja segíteni Ukrajnát, másfelől pedig a cseh fegyvergyárak továbbra is szállíthatnak fegyvert Ukrajnának.

A nagy kaliberű lőszerek beszerzésével kapcsolatos cseh kezdeményezésről Andrej Babiš azt mondta, hogy az jó volt, de az ilyen dolgokkal közvetlenül a NATO országoknak kellene foglalkozniuk, s a kezdeményezésnek transzparensnek kellene lennie. Babiš szerint egy magáncég tízmilliókat keresett a cseh kezdeményezésen.

„Ha kormányon leszünk, akkor a cseh fegyvergyáraknak feltesszük a kérdést: akarnak fegyvereket szállítani Ukrajnába? Ezzel nincs gondunk” – jegyezte meg Andrej Babiš. Rámutatott, hogy Csehország évente 60 milliárd koronát fizet be az Ukrajnát segítő Európai Unió kasszájába. „Egy koronát sem adunk a költségvetésből fegyverekre Ukrajnának” – szögezte le. „Csehország számára sincs pénzünk. Úgy gondolom, hogy eddig közvetlen módon segítettünk Ukrajnának, most pedig az Európai Unión keresztül fogjuk ezt tenni” – tette hozzá.

A választáson győztes politikus már korábban több ízben kétségeket fogalmazott meg a lőszerbeszerzési kezdeményezéssel kapcsolatban; azt állította, hogy nem átlátható, s csak magáncégek keresnek rajta. Jan Lipavský cseh külügyminiszter visszautasította a bírálatokat. A cseh kezdeményezés által eddig mintegy 3,5 millió darab nagy kaliberű lőszert kapott az orosz agresszió ellen küzdő Ukrajna – mutatott rá a ČTK hírügynökség.