Azonosítatlan drónok repültek el a legnagyobb dán katonai támaszpont fölött

Azonosítatlan drónokat észleltek a legnagyobb dán katonai támaszpont fölött péntek este – közölte a dán rendőrség szombaton.

Egy vagy két, ismeretlen eredetű drón repült a Karup légibázis közelébe, illetve fölé, és több órán át ott tartózkodtak. A rendőrség és a hadsereg együtt vizsgálja az ügyet – közölték.

A Karup bázis futópályáit a hadsereg közösen használja Midtjylland régió polgári repülőterével, amelyet az incidens miatt rövid időre lezártak, de a menetrendet ez nem érintette, mert a szóban forgó időszakban egyetlen járat sem indult vagy érkezett volna.

Hétfő este a koppenhágai repülőtér forgalmát zavarták meg berepülő drónok, emiatt a fel- és leszállást felfüggesztették, több járatot más városba irányítottak át, és a forgalom csak kedden kora reggel indulhatott újra. Mette Frederiksen dán kormányfő az ország infrastruktúrája elleni eddigi legsúlyosabb támadásnak nevezte az esetet.

