Azonnali légicsapásokat rendelt el Benjámin Netanjahu Gázára, izraeli katonák elleni támadásra válaszul

Az izraeli hadsereg katonáit a hadsereg közlése szerint Rafahnál páncéltörő lövedékekkel támadták meg, és palesztin mesterlövészek is tüzet nyitottak rájuk, amire válaszul – Netanjahu utasítására – Izrael jelentős légicsapásokat mért Gázavárosra, épületeket és alagutakat támadott.

Jeruzsálem különböző szankciókat is fontolgat a rafahi tűzharc nyomán a Hamász ellen, de ezek bevezetéséhez egyeztetnie kell Donald Trump amerikai elnökkel, akinek kezdeményezésére tűzszüneti megállapodás van érvényben a két fél között.

A Hamász az izraeli csapások miatt megtagadta a kedden Hán-Júnisznál egy alagútból kiásott holttest tervezett átadását. A palesztin szervezet a tűzszüneti megállapodás szerint köteles lett volna visszaadni minden túszt, de az életben maradt húsz túsz mellett – huszonnyolc helyett – eddig csak tizenöt holttestet adtak át.