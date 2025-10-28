Azonnali légicsapásokat rendelt el Benjámin Netanjahu Gázára, izraeli katonák elleni támadásra válaszul

Azonnali légicsapásokat rendelt el a palesztin lakosságú Gázavárosra Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök kedden, válaszul izraeli katonák elleni lövésekre. A Hamász palesztin iszlamista szervezet ezt követően megtagadta az újabb izraeli túsz holttestének estére ígért átadását.
Az izraeli hadsereg katonáit a hadsereg közlése szerint Rafahnál páncéltörő lövedékekkel támadták meg, és palesztin mesterlövészek is tüzet nyitottak rájuk, amire válaszul – Netanjahu utasítására – Izrael jelentős légicsapásokat mért Gázavárosra, épületeket és alagutakat támadott.
Jeruzsálem különböző szankciókat is fontolgat a rafahi tűzharc nyomán a Hamász ellen, de ezek bevezetéséhez egyeztetnie kell Donald Trump amerikai elnökkel, akinek kezdeményezésére tűzszüneti megállapodás van érvényben a két fél között.
A Hamász az izraeli csapások miatt megtagadta a kedden Hán-Júnisznál egy alagútból kiásott holttest tervezett átadását. A palesztin szervezet a tűzszüneti megállapodás szerint köteles lett volna visszaadni minden túszt, de az életben maradt húsz túsz mellett – huszonnyolc helyett – eddig csak tizenöt holttestet adtak át.
