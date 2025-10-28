Külföld

Azonnali légicsapásokat rendelt el Benjámin Netanjahu Gázára, izraeli katonák elleni támadásra válaszul

Benjámin Netanjahu
TASR/AP-felvétel
feher
MTI

Azonnali légicsapásokat rendelt el a palesztin lakosságú Gázavárosra Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök kedden, válaszul izraeli katonák elleni lövésekre. A Hamász palesztin iszlamista szervezet ezt követően megtagadta az újabb izraeli túsz holttestének estére ígért átadását.

Az izraeli hadsereg katonáit a hadsereg közlése szerint Rafahnál páncéltörő lövedékekkel támadták meg, és palesztin mesterlövészek is tüzet nyitottak rájuk, amire válaszul – Netanjahu utasítására – Izrael jelentős légicsapásokat mért Gázavárosra, épületeket és alagutakat támadott.

Jeruzsálem különböző szankciókat is fontolgat a rafahi tűzharc nyomán a Hamász ellen, de ezek bevezetéséhez egyeztetnie kell Donald Trump amerikai elnökkel, akinek kezdeményezésére tűzszüneti megállapodás van érvényben a két fél között.

A Hamász az izraeli csapások miatt megtagadta a kedden Hán-Júnisznál egy alagútból kiásott holttest tervezett átadását. A palesztin szervezet a tűzszüneti megállapodás szerint köteles lett volna visszaadni minden túszt, de az életben maradt húsz túsz mellett – huszonnyolc helyett – eddig csak tizenöt holttestet adtak át.

Hamász
Izrael
izraeli-palesztin konfliktus
Hezbollah
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?