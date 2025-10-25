Külföld

Az USA szankcióval sújtotta Gustavo Petro kolumbiai elnököt a kábítószer-kereskedelem miatt

gustavo petro
TASR/AP-felvétel
Kulcsár Péter

Az Egyesült Államok szankcióval sújtotta Gustavo Petro kolumbiai elnököt és több közeli családtagját a dél-amerikai országban zajló kábítószer-előállítás miatt – közölte a pénzügyminisztérium.

Az intézkedés érinti az államfőn kívül feleségét, fiát, valamint kiterjed Kolumbia belügyminiszterére, Armando Alberto Benedettire.

Scott Bessent pénzügyminiszter közleménye szerint Gustavo Petro „engedi a kábítószer-kartellek virágzását, és megtagadta, hogy leállítsa tevékenységüket”, valamint hozzátette, hogy Donald Trump elnök határozott intézkedéseket tesz az Egyesült Államok védelmében és világossá tette, hogy nem fogja tolerálni az országba irányuló drogkereskedelmet.

Az amerikai hadsereg szeptember eleje óta közel 10 támadást hajtott végre a Dél- és Közép-Amerikához közeli nemzetközi vizeken feltételezett kábítószer-csempész hajók ellen. A célpontok többsége venezuelai illetőségű volt.

Donald Trump elnök az elmúlt napokban többször bírálta Gustavo Petro kolumbiai elnököt is a hatékony intézkedések hiánya miatt a kábítószer-előállítókkal és kereskedőkkel szemben.

Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök pénteken kritikát fogalmazott meg, utalva az Egyesült Államok katonai műveleteire, és kijelentette, hogy országok nem sérthetik meg egy másik nemzet szuverenitását, vagy alkotmányát a kábítószer-kereskedelem elleni harc nevében.

A brazil államfő hozzátette, szándékában áll aggályát személyesen is közölni Donald Trump amerikai elnökkel, amikor vasárnap Malajziában egy nemzetközi csúcstalálkozó keretei között alkalmuk lesz tárgyalóasztalhoz ülni.

Kolumbia
Gustavo Petro
Egyesült Államok
kábítószer
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

