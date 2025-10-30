Az ukrán külügyminisztérium az orosz elnök ajánlata ellenére nem javasolja az újságíróknak a harcok térségébe látogatást

Putyin azt mondta, hogy ezeken a településeken az orosz erők bekerítették az ukrán katonákat, az ukrán hadsereg szerint azonban ez nem felel meg a valóságnak. „Őszintén szólva nem javaslom az újságíróknak, hogy bármilyen, a harci övezetben lévő zöldfolyosókra vonatkozó putyini javaslatban bízzanak. Saját szememmel láttam, hogyan valósulnak meg ezek a javaslatok: úgy, ahogyan 2014. augusztus 29-én Ilovajszkban” – írta a szóvivő.

Tihij arra utalt, hogy 2014 augusztusában ukrán csapatok a Donyeck megyei Ilovajszk településen ellenséges ostromgyűrűben rekedtek, és folyamatos tűz alatt tartották őket. Vlagyimir Putyin 2014. augusztus 29-re virradóra a Moszkva-barát szakadár fegyveresekhez fordult azzal a felhívással, hogy nyissanak zöldfolyosót, és engedjék szabadon kivonulni az ukrán katonákat. Aznap reggel a fegyvereiket hátrahagyó ukrán katonák megkezdték a kivonulást a városból az orosz féllel előzetesen egyeztetett útvonalon, útközben azonban tűz alá vették őket. Moszkva tagadta, hogy a támadásban orosz erők is részt vettek, és később sem ismerte el, hogy lettek volna orosz katonák Ukrajna területén, a Donyec-medencében az orosz–ukrán háború 2022. februári kirobbanása előtt. A hivatalos adatok szerint 366 ukrán katona esett el, 249 sebesült meg, 128-an fogságba estek, 158 katonát pedig eltűntnek nyilvánítottak.

Heorhij Tihij bejegyzésében azt írta, hogy Putyin egyetlen célja az Ukrajna elleni háború folytatása, és soha nem tartotta be a tűzszünetre vonatkozó ígéreteit a frontvonalon. „Ne segítsenek neki újságírók elleni orosz provokációk révén bűnei igazolásában! Emlékeztetem az összes sajtóorgánumot arra is, hogy bármilyen látogatás Ukrajna engedélye nélkül az Oroszország által megszállt területekre sérti törvényeinket és a nemzetközi jogot. Ennek hosszú távú reputációs és jogi következményei lesznek. Figyelemmel kísérjük ezt” – fűzte hozzá a szóvivő.

Vlagyimir Putyin szerdán jelentette ki, hogy a Kreml „nem ellenezné”, ha a média – beleértve az ukrán és a külföldi sajtót is – bejutna azokra a területekre, ahol az ukrán erőket bekerítették, hogy lássák a helyzetet, és beszélhessenek az ukrán katonákkal. Később Putyin arra utasította az orosz csapatokat, hogy engedjék be az újságírókat Pokrovszk, Mirnohrad és Kupjanszk térségébe. Az orosz hadsereg kész néhány órára felfüggeszteni a harci tevékenységet ezeken a területeken – idézte őt az UNIAN hírügynökség.