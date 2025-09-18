Az ukrán különleges erők csapást mértek az oroszországi volgográdi olajfinomítóra

A közleményben kiemelték, hogy az olajfinomtó részt vesz az orosz fegyveres erők ellátásában. „Ez az üzem a legnagyobb üzemanyag- és kenőanyaggyártó Oroszország déli szövetségi körzetében. Éves feldolgozási kapacitása 15,7 millió tonna, ami Oroszország teljes kőolajfeldolgozásának 5,6 százalékát teszi ki. Az előzetes információk szerint a finomító működését leállították” – írta az SZSZO.

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) egységei nagy hatótávolságú drónokkal mértek csapást a Gazprom Naftohim Szalavat nevű kőolajfeldolgozó létesítményre az oroszországi Baskíriában, 1400 kilométeres távolságot megtéve – közölték az SZBU-nál az Ukrajinszka Pravda hírportállal. Elmondták, hogy az előzetes információk szerint a drónok eltalálták az üzem „szívét”, azt a berendezést, amely megtisztítja a kőolajat a víztől és a sóktól, majd benzinné, dízelolajjá, kerozinná és fűtőolajjá alakítja.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön a Telegramon arról számolt be, hogy Olekszandr Szirszkij főparancsnok társaságában látogatást tett a donyecki régióban, ahol találkozott a dobropilljai ellencsapásban részt vevő katonákkal, beszélgetett velük, megköszönte az eredményeiket, és állami kitüntetésekkel ismerte el őket. „Katonáink lépésről lépésre a katonák felszabadítják földünket: a művelet kezdete óta már több mint 170 négyzetkilométert és kilenc települést tisztítottak meg a megszállóktól. Közel száz megszállót sikerült foglyul ejteni, és csupán az elmúlt hetek alatt az oroszoknak több ezer sebesültjük és halottjuk lett” – írta az elnök bejegyzésében.

A hadifoglyok ügyeivel foglalkozó ukrán koordinációs törzs közölte, hogy Oroszország újabb ezer holttestet adott vissza Ukrajnának, amelyek az orosz fél állítása szerint ukrán katonákéi.

Vjacseszlav Csausz, az észak-ukrajnai Csernyihiv megye kormányzója a Telegramon arról tájékoztatott, hogy Oroszország drónokkal mért csapást a régióban lévő Nyizsin városára, a katasztrófavédelem egy munkatársa életét vesztette, kettőt pedig sérülésekkel szállítottak kórházba.

Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország az éjjel 75 drónnal támadta Ukrajnát, a légvédelem 48-at semmisített meg, viszont hat helyszínen becsapódásokat rögzítettek.

Az ukrán vezérkar reggeli harctéri helyzetjelentésében azt írta, hogy szerdán a fronton 184 fegyveres összecsapás volt, a legtöbb a Donyeck megyei Pokrovszk térségében, ahol az ukrán csapatok 69 orosz rohamot vertek vissza. A kijevi katonai vezetés csütörtöki összesítése szerint Oroszország ukrajnai embervesztesége hozzávetőleg meghaladta az egymillió 98 ezret. Az ukrán erők szerdán megsemmisítettek egyéb haditechnikai eszközök mellett két orosz harckocsit, 33 tüzérségi és egy légvédelmi rendszert, valamint 390 drónt.

Magas rangú katonai vezetőkkel együtt Kijevbe látogatott Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel nemzetvédelmi miniszter, aki az ukrán fővárosban kijelentette, hogy országa együtt fog működni Ukrajnával többek között a pilóta nélküli repülőgépek üzemeltetéséhez szükséges készségek elsajátítása területén – számolt be a Jevropejszka Pravda hírportál.

Hozzátette, hogy egy másik kérdés, amelyet meg kívánnak vitatni, a lengyel hadsereg képzésének fejlesztése az Ukrajnában szerzett tapasztalatok alapján. Szavai szerint az ukrán erőknek a harctéren szerzett friss tapasztalatainak átvétele kulcsfontosságú a lengyel hadsereg átalakítása, valamint a NATO egészének átalakulása szempontjából.

Denisz Smihal ukrán védelmi miniszter tárgyalásukat követően bejelentette, hogy aláírtak egy memorandumot, amely alapján Ukrajna és Lengyelország közös képzési programokat indít a drónkezelés elsajátítására.

A felek emellett közös nyilatkozatot is aláírtak a biztonsági és védelmi együttműködés megerősítéséről, valamint egy, a NATO-tagállamok védelmi minisztereinek címzett levelet, amelyben arra kérik a szövetségeseket, hogy küldjenek szakértőket a NATO-Ukrajna Közös Elemző, Képzési és Oktatási Központba (JATEC), és vegyenek aktívan részt annak projektjeiben.