Az ukrán hírszerzés több mint száz külföldi alkatrészt azonosított orosz drónokban és rakétákban

A vizsgált eszközök között szerepel a Sahíd típusú, Oroszországban Gerany-2 néven gyártott kamikaze drón, a többcélú Korszar drón, valamint a H-69 típusú manőverező robotrepülőgép. „Az ukrán lakosság elleni terror folytatására és fokozására Oroszország tovább modernizálja fő csapásmérő eszközeit, különösen a Gerany-2 (Sahíd-136) típusú drónokat. Egyes esetekben a modernizáció Irán részvételével történik. Rögzítettük például, hogy ezekbe a drónokba iráni gyártmányú termobárikus fegyveralkatrészt építettek” – áll a hírszerzés közleményében.

A hírszerzés beszámolt egy új, feltehetően iráni gyártású, MS-sorozatú Sahíd drónról, amelyben NVIDIA Jetson Orin miniszámítógépet használnak, amely pedig amerikai gyártmány. Ez a gép a mesterséges intelligenciát használja, és videófeldolgozásra specializált. A hírszerzés szerint Oroszország ugyanezeket a számítógépeket a V2U típusú csapásmérő drónban is alkalmazza. Emellett azt is megállapították, hogy az új Sahídokba az oroszok saját gyártmányú, kumulatív hatású robbanófejeket is szerelnek, amelyek alkalmasak megerősített fedezékek áttörésére. A hírszerzés magyarázata szerint mindkét esetben célérintkezéses gyújtószerkezetet használnak a robbanás kiváltásához.

„Egyes drónokban olyan harci alkatrészeket azonosítottunk, amelyek fémgolyókat tartalmaznak, és képesek érintkezés nélküli robbanásra, amelyet optikai érzékelők, például lézeres távolságmérő jelei váltanak ki a célponttól meghatározott távolságban. Ebben az esetben a dél-afrikai LightWare cég SF20 típusú lézeres távolságmérőjét használták”

– áll a közleményben.

Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország keddre virradó éjjel 84 csapásmérő drónt vetett be, a légvédelem ebből 60-at semlegesített, de 23 csapásmérő drón célba ért tíz helyszínen.

Ivan Fedorov, a délkelet-ukrajnai Zaporizzsja megye kormányzója arról tájékoztatott, hogy az éjjel dróncsapás érte a régió székhelyét, Zaporizzsja városát is, aminek következtében tűz ütött ki egy családi házban, és megsebesült egy 66 éves nő.

A vezérkar kedd reggeli harctéri helyzetjelentésében azt írta, hogy az utóbbi 24 órában a fronton 195 katonai összecsapás történt, a legádázabb harcok továbbra is Donyeck megyében, Pokrovszkij és a Novopavlivka térségében folynak. Az ukrán hadsereg keddi összesítése szerint Oroszország ukrajnai embervesztesége meghaladja az 1 millió 90 ezret. Az ukrán erők hétfőn megsemmisítettek egyéb haditechnikai eszközök mellett egy orosz harckocsit, 32 tüzérségi rendszert és 226 drónt.