Az ukrán csapatok több települést visszafoglaltak a keleti Donyeck megyében, Pokrovszk térségében heves harcok folynak – jelentette be vasárnap az ukrán hadsereg főparancsnoka.
Az ukrán hadsereg újabb Donyeck megyei települések elfoglalását jelentette be
Olekszandr Szirszkij tábornok a Telegramon azt írta: az ukrán erők átvették az irányítást Mihajlivka, Zelenij Haj és Volodimirivka felett.
Zelenij Haj visszafoglalását már szombaton jelezte a hadsereg – a település Dnyipropetrovszk megye határán fekszik, míg a másik két falu Pokrovszk közelében található, ahol hónapok óta heves összecsapások dúlnak.
Szirszkij „igazán nehéznek” nevezte a helyzetet Pokrovszknál, amely az orosz előrenyomulás egyik fő célpontja. „Az ellenség fő erőit Pokrovszk környékére összpontosítja, de nekünk minden áron tartanunk kell a védelmi vonalat” – fogalmazott.
Az ukrán katonai hírszerzés (GUR) külön közleményben tudatta, hogy egy katonai egységgel közösen Novomihajlivka települést is visszafoglalták Pokrovszktól délre.
