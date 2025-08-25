Külföld

Az ukrán hadsereg újabb Donyeck megyei települések elfoglalását jelentette be

ukrán válság k
TASR/AP-felvétel
feher
MTI

Az ukrán csapatok több települést visszafoglaltak a keleti Donyeck megyében, Pokrovszk térségében heves harcok folynak – jelentette be vasárnap az ukrán hadsereg főparancsnoka.

Olekszandr Szirszkij tábornok a Telegramon azt írta: az ukrán erők átvették az irányítást Mihajlivka, Zelenij Haj és Volodimirivka felett.

Zelenij Haj visszafoglalását már szombaton jelezte a hadsereg – a település Dnyipropetrovszk megye határán fekszik, míg a másik két falu Pokrovszk közelében található, ahol hónapok óta heves összecsapások dúlnak.

Szirszkij „igazán nehéznek” nevezte a helyzetet Pokrovszknál, amely az orosz előrenyomulás egyik fő célpontja. „Az ellenség fő erőit Pokrovszk környékére összpontosítja, de nekünk minden áron tartanunk kell a védelmi vonalat” – fogalmazott.

Az ukrán katonai hírszerzés (GUR) külön közleményben tudatta, hogy egy katonai egységgel közösen Novomihajlivka települést is visszafoglalták Pokrovszktól délre.

orosz-ukrán konfliktus
Oroszország
Ukrajna
Volodimir Zelenszkij
Vlagyimir Putyin
