Az ukrán erők félév alatt 2200 orosz foglyot ejtettek Donyeck megyében

Elmondta, hogy az orosz hadsereg fő célpontja jelenleg a donyecki régióban fekvő Pokrovszk város, amelyet már egy évvel ezelőtt is el akartak foglalni. „A településen belül mintegy kétszáz megszálló tartózkodik, akik különböző helyeken szóródtak szét” – tette hozzá. Szavai szerint az orosz erők jelentős létszámfölényben vannak ott, ennek ellenére nem érték el a kitűzött célt, a város bevételét.

„Szerintem nincs olyan eredményük, amit el tudnának adni az amerikaiaknak” – mondta az elnök. Rámutatott arra, hogy az oroszok olyan térképet mutattak az Egyesült Államoknak, amelyen Pokrovszk már elfoglalt területként szerepel, és azt állították, hogy sikerült megszállniuk a keleti régió 90 százalékát. „Tudjuk, miért olyan fontos számukra Pokrovszk. Csak azért kell nekik, hogy azt mondhassák: nézzétek, mégiscsak lehetséges, hogy Ukrajna kivonul keletről, és átadja nekünk a többi területét is, amire igényt tartunk, máskülönben erővel foglaljuk el” – vélekedett.

Zeleszkij kiemelte, hogy az oroszok azért összpontosítják minden erejüket Pokrovszkra, mert nem tudják elfoglalni a Harkiv megyei Kupjanszkot. Megjegyezte, hogy már nem sokáig tudnak bármit is „sikerként eladni” Donald Trump amerikai elnöknek.

Az ukrán államfő kijelentette, hogy az orosz Sahíd csapásmérő drónok jelenleg nagyobb veszélyt jelentenek, mint a ballisztikus rakéták. „A ballisztikus rakétát legalább ott le tudjuk lőni, ahol Patriot rendszerünk van. Ahhoz viszont, hogy ilyen nagy számú Sahídot ilyen magasságban megsemmisítsünk, mindent be kell vetni: vadászgépeket, köztük F–16-osokat, helikoptereket és elfogó drónokat, ráadásul sok függ az időjárástól is” – magyarázta, kiemelve, hogy novemberre az ukrán hadsereg napi 500–800 elfogó drónt is képes lesz bevetni. Hozzátette, hogy Ukrajna növeli az elfogó drónok gyártását és bevetését, különösen az önirányító változatokét. Kiemelte, hogy a fő problémát nem a gyártás, hanem a nagy számú drónkezelő kiképzése jelenti.

Zelenszkij közölte, hogy az ukrán gyártású Flamingó rakéták az első bevetéseiknél bizonyították hatékonyságukat, ezért a tervek szerint már idén kiterjesztik használatukat.