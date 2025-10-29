Az ukrán erők csapást mértek két orosz olajfinomítóra és egy gázfeldolgozóra

A közlemény szerint a szerdára virradóra végrehajtott támadás során eltalált egyik létesítmény a Prominveszt holdinghoz tartozó novoszpasszkojei olajfinomító, amely Oroszország nyugati részében, az Uljanovszki területen található. Éves kapacitása 600 ezer tonna kőolaj, ami az ország teljes feldolgozásának 0,2 százalékát teszi ki. A novoszpasszkojei finomító benzint, dízelüzemanyagot és fűtőolajat gyárt, amelyek az orosz belső piacot látják el, de exportál is kőolajtermékeket.

A másik célpont a mariföldi Tabasino faluban található olajfinomító volt. Ez a gyár két elsődleges kőolaj-feldolgozó egységgel és egy vákuumos fűtőolaj-feldolgozó egységgel rendelkezik. A Volga menti szövetségi körzet belső szükségleteit elégíti ki. Éves feldolgozási kapacitása 1,3 millió tonna, ami az országos összmennyiség 0,5 százaléka.

„Megállapítást nyert, hogy mindkét üzem részt vesz az orosz hadsereg ellátásában. A létesítmények területén robbanásokat és tüzeket rögzítettek, a károk mértékének pontosítása folyamatban van” – írta a vezérkar. Jelentése szerint az Oroszország sztavropoli területén ukrán drónok csapást mértek a bugyonnovszki gázfeldolgozó üzemre is, találat érte annak egyik gyártóberendezését. Ez az üzem több helyi vállalatot lát el gázzal, valamint alapanyagot biztosít az orosz petrolkémiai ipar számára. Éves feldolgozási kapacitása 2,2 milliárd köbméter gáz.

A vezérkar hangsúlyozta, hogy ezen oroszországi vállalatok kiiktatása a termelésből csökkenti az orosz hadsereg harci képességeit.

Az ukrán „Kelet” hadseregcsoport a Telegramon közölte: Vlagyimir Putyin orosz elnök állításai az ukrán csapatok állítólagos „bekerítéséről” a harkivi régióbeli Kupjanszk városában „kitalációk, amelyeknek nincs semmilyen valós alapjuk”. A katonák kifejtették, hogy magában Kupjanszkban és a város környékén heves harcok folynak. Az orosz erők a város északi részében próbálnak állásokat foglalni.