Az ukrán államfő egy védelmi csomag megvásárlásáról készül tárgyalni az amerikai elnökkel

„Az egyik kérdés, amelyet Trump elnökkel a találkozón meg fogok vitatni, az a védelmi csomag, amelyet Ukrajna készen áll megvásárolni” – mondta az ukrán államfő. Hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok már jelentős segítséget nyújtott országának az elmúlt évek során. Szavai szerint senki sem akar Ukrajnában belegondolni abba, miként lehetne élni és harcolni az orosz agresszióval szemben az amerikai támogatás nélkül. Bár jelenleg nincs napirenden újabb amerikai segélycsomag, Zelenszkij reményét fejezte ki, hogy ezt a témát meg tudja vitatni Trumppal.

A Fehér Ház hétfőn megerősítette, hogy az amerikai elnök kétoldalú tárgyalást tervez ukrán hivatali partnerével a G7-csúcstalálkozó keretében Kanadában. Zelenszkij kedden vendégként vesz részt a találkozón – emlékeztetett az Ukrajinszka Pravda hírportál.

Zelenszkij a sajtótájékoztatón arról is beszélt, hogy Oroszország hadifoglyok ukrán gyerekekre való cseréjét ajánlotta fel, ami – mint rámutatott – a nemzetközi jog megsértését jelenti. „Az oroszok azt ajánlották, hogy adjunk nekik katonákat, ők pedig visszaadják nekünk a gyerekeket. Ez túlmegy a józan ész határán és sérti a nemzetközi jogot. Illik viszont az ő életfelfogásukhoz. A gyerekeket ezért kell visszahozni, és ehhez valószínűleg a diplomácia művészetére is szükség van” – fogalmazott. Kiemelte, hogy Ukrajna számos országot és elkötelezett embert von be az elrabolt gyermekek hazahozatalába.

Az ukrán elnök kitért még arra, hogy hazája számít Ausztria támogatására azoknak az ukrán oligarcháknak az ügyében, akik Európában – köztük Ausztriában – bujkálnak, és ott rejtik el vagyonukat. „Számítunk az osztrák állam és a társadalom támogatására abban az Ukrajna számára érzékeny kérdésben, amely az egykori ukrán tisztségviselőket és oligarchákat érinti, akik elbújnak az ukrán igazságszolgáltatás elől, és Európát, beleértve természetesen Ausztriát is, rejtekhelyként használják az ellopott vagyonuk őrzésére. Háború idején különösen fontos, hogy államaink együttműködjenek az igazságszolgáltatás területén” – hangsúlyozta Zelenszkij.