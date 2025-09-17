Az ügyész halálbüntetést javasol a Charlie Kirk elleni merénylet gyanúsítottjára

A Utah állam törvényei alapján összeállított vádat Jeff Gray, Utah megye ügyésze képviseli, aki „amerikai tragédiának” nevezte a politikai gyilkosságot.

A 10 oldalas vádirat hét vádpontot sorol fel Tyler Robinsonnal szemben, az elkövetés körülményei miatt súlyosbított emberölés, és egyebek közt bizonyíték elrejtése és tanú befolyásolása miatt is felelnie kell a gyanúsítottnak.

A vádiratban az is olvasható, hogy Charlie Kirk ellen politikai nézetei miatt követték el a merényletet.

A bizonyítékok között szerepel az a négy töltény, amelyek hüvelyére az elkövető különböző üzeneteket vésett.

Szintén olvasható a gyanúsított és biológiai férfi élettársának üzenetváltása, amelyben Tyler Robinson beismerte tettét, és amelyben partnerét arra kérte, hogy az üzenetváltást semmisítse meg. Egyebek közt azt írta, hogy nagyjából egy hete tervezte el a merénylet végrehajtását. Egy másik üzenetben Tyler Robinson azt a reményét fejezte ki, hogy tettét titokban tudja tartani „öreg korában bekövetkező haláláig”. A vádiratban olvasható egy kézzel írt feljegyzés is, amit Tyler Robinson partnerének hagyott, és amiben azt írta, hogy „lehetőségem volt kinyírni Charlie Kirköt és ezzel éltem”.

Jeff Gray ügyész a vádirathoz csatolt megjegyzésben a bűncselekmény elkövetőjére halálbüntetést kezdeményezett, ami Utah állam törvényei alapján azt jelenti, hogy Tyler Robinsonnak börtönben kell kivárnia az eljárást, óvadék ellenében sem kerülhet szabadlábra.

Az ügyész a vád bejelentésekor hozzátette, hogy a döntést nem könnyen hozta meg, és azt kizárólag a rendelkezésre álló bizonyítékokra, a körülményekre, valamint a bűncselekmény jellegére alapozva hozta meg.

Tyler Robinsont mintegy 33 órával a Charlie Kirk elleni merényletet követően tartóztatták le, miután apja felvette a kapcsolatot a rendőrséggel meglátva az elkövetőről nyilvánosságra hozott felvételt.

Charlie Kirk konzervatív aktivistát, a Turning Point USA szervezet alapítóját szeptember 10-én, Utah állam Orem városában, a Utah Valley Egyetemen, egy politikai vitafórumon érte halálos lövés.